Грандиозное гуляние Масленицы на «Дарынке»

1 марта 2020 19:24 Александр Кива
Грандиозное гуляние Масленицы на «Дарынке»
Грандиозное гуляние Масленицы на «Дарынке»

29 февраля - 1 марта столичный маркет-молл «Дарынок» приглашает на самое масштабное празднование Масленицы в Киеве!

С живим выступлением взрывной группы PATSYKI Z FRANEKA, чемпионатом скоростного поедания блинов, мастер-классами по гончарству и вязанию кукол-мотанок, а также тематическими шоу-программами, аутентичным декором и конкурсами с подарками. Готовы окунутся в мир этномотивов и провести незабываемый уикенд?

Хедлайнером большого гуляния выступит культовый украинский бэнд – PATSYKI Z FRANEKA. Встречаем весну под зажигательные треки «Маричка» и «VasЯ OMG»!

В субботу и воскресенье с утра до вечера возле 6 входа «Дарынка» будет много активностей! Богата на лакомство ярмарка предложит гостям главное блюдо праздника - блины с самыми разнообразными начинками, а также обильное меню пряных согревающих напитков. Рядом расположится соломенный лабиринт для детей, в котором малыши смогут повеселиться, пока родители оценивают кухню ярмарки. А шоу казаков с кнутами и огненная программа перенесет посетителей во времена великой Запорожской Сечи. Здесь также устроят чемпионат по поеданию блинов и массовые национальные танцы со сказочными персонажами. Музыкальное сопровождение праздника – тандем мелодий украинской бандуры, баяна, бубнов от этноколлектива «Квитана» и выступления от «Арт-центра Paprika».

Для любителей мастерить своими руками будут проходить тематические мастер-кассы. Возле 6 входа – по вязанию родового оберега – куклы-мотанки и других элементов, а в зоне Wi-Fi внутри «Дарынка» – по созданию изделий на гончарном кругу.

Тайминг:

11:00-20:00

  • Ярмарка и соломенный лабиринт для детей (6 вход)

12:00-18:00

  • Чемпионат по поеданию блинов (6 вход)
  • Мастер-класс по вязанию кукол-мотанок, коников и солнца (6 вход)
  • Мастер-класс гончарного искусства (зона Wi-Fi)
  • Этнотанцы со сказочными персонажами (6 вход)
  • Конкурсы с подарками (6 вход)
  • Шоу казаков (6 вход, с 12:45 по 16:15 с перерывами)
  • Огненное шоу «Украинская ночь» (6 вход, в 16:40 и 17:30)
  • Неофолк «LEMKA» (6 вход, 1 марта в 14:00)
  • Взрывное выступление PATSYKI Z FRANEKA (6 вход, 1 марта в 15:00)
  • Аквагрим (зона Wi-Fi)
  • И много другого.

В эти выходные «Дарынок» совместит прошлое с будущим. Ведь кроме грандиозного гуляния Масляницы в лучших украинских традициях, на территории маркет-молла до 22 марта проходит уникальная и крупнейшая выставка роботов в Украине. Это интерактивная экспозиция современных роботов и трансформеров с металла в полную величину, «Современное Тесла-шоу», новейшие технологии виртуальной реальности, а также отдельная фотозона с любимыми героями. 

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