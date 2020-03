Куда пойти в Киеве в марте 2020 года (афиша)

Симфонический оркестр Lords of the Sound всего за 6 лет со дня своего основания завоевал сердца меломанов, на концертах коллектив собирает полные залы и за сезон проводит по несколько гастрольных туров по Украине и за границей. Участники оркестра и вокалисты проходят серьезный отбор, поэтому выступления Lords of the Sound – это всегда великолепное звучание. 8 марта на сцене Дворца культуры НТУУ «КПИ» устроит для зрителей романтический музыкальный вечер, на котором прозвучат мировые хиты из репертуара Уитни Хьюстон, Глории Гейнор, Стинга, а также саундтреки из любимых кинофильмов: «Мастер и Маргарита», «Звездные войны», «Сумерки», «Титаник, «Призрак оперы», «Ромео и Джульетта», «Амели», «Мулен Руж», «Запах женщины», La La Land, «Багровый пик» и других. Также зрителей ждет сюрприз – специальное отделение программы – Golden Romantic Hits. Вокальные партии исполнят Ярослав Радионенко и Маргарита Мелешко. Дирижеры оркестра: Виталий Саражинский и Шахрох Фатхизаде.

