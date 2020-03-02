Куда пойти в Киеве в марте 2020 года (афиша)

Куда пойти в Киеве в марте 2020 года (афиша)

Пришла весна!

Не отказывайте себе в удовольствии весело и активно отдохнуть вместе с любимыми, семьей и друзьями – отправляйтесь за новыми впечатлениями в любимом городе!

Зимняя страна на ВДНГ

● Где: метро «Выставочный центр»

● Когда: 29 февраля – 1 марта, с 10:00

● Сколько: вход на территорию парка-фестиваля бесплатный, активности – от 100 до 280 грн/ Купить билеты.

В ближайшие выходные на ВДНГ состоится закрытие зимнего сезона, во время которого гостей ждет много приятных сюрпризов. Любители активного отдыха в субботу и воскресенье смогут вволю накататься на катке, устроить состязания по спуску с тюбинговых горок, полюбоваться ледовыми скульптурами, понаблюдать за обитателями контактного зоопарка и тропической фермы бабочек.

Конечно же, будет всеми любимый праздник – «Зажигательная Масленица». На уличном фудкорте «Зимней страны на ВДНГ» и в ресторане «Баварский двор» все посетители смогут угоститься блинами с разными начинками. Ну и как же без веселых конкурсов: перетягивание каната, бои мешками, стрельба в тире, ходьба на ходулях, мастер-классы по ковке счастливых подков, «ледяной столб». Главная сцена порадует большим концертом от радио «Пятница» и розыгрышем призов. Завершатся народные гуляния совместным сожжением чучела зимы.

Мария Бурмака и симфонический оркестр «Украинского радио»

● Где: Дом звукозаписи Украинского радио

● Когда: 05 марта, 19:00

● Сколько: 180–500 грн/ Купить билеты.

Народная артистка Украины Мария Бурмака в прошлом году отметила 30-летие творческой деятельности. Певица имеет множество музыкальных наград и побед на всеукраинских и международных конкурсах, выпустила 13 альбомов. В мае 2019 года певица представила новую программу «Ніжно. Тихо. Голосно», которую исполняет в сопровождении академического симфонического оркестра «Украинского радио». Выступление прошло с аншлагом, и по многочисленным просьбам поклонников артисты решили снова порадовать публику.

Во время концерта Мария представит три новые версии любимых хитов. Особенное место в этой программе и в сердце Марии Бурмаки занимает песня Владимира Ивасюка «Не одпалай, моя любове». В первой части программы будут исполняться песни под гитару, в второй под аккомпанемент оркестра под руководством Владимира Шейко, лауреата Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Похоже на счастье

● Где: Дом офицеров

● Когда: 06 марта, 19:00

● Сколько: 150–330 грн/ Купить билеты.

Комедия по мотивам пьесы французских драматургов Пьера Пальмада и Кристофа Дютрона «Беглянки». Две одинокие женщины — Клод и Марго — случайно встречаются на трассе, где обе ловят машину. Их привели такому шагу печальные обстоятельства. Клод сбежала из дома престарелых, куда ее сдала дочь. Марго на 18-летии своей дочери поняла, что она тоже не нужна своим домочадцам. Две такие разные, но во многом похожие женщины отправляются в путешествие, которое станет для них обеих судьбоносным. А зрители будут наслаждаться искрометными диалогами и блестящей актерской игрой.

Режиссер — Катерина Степанкова, в главных ролях Ада Роговцева и Светлана Орличенко. Спектакль удостоен престижной театральной премии — «Киевская пектораль», а Ада Роговцева признана актрисой года за образ Клод.

«Друга Ріка» – концерт к 15-летию альбома «Рекорди»

● Где: ATLAS

● Когда: 07 марта, 19:00

● Сколько: 500–1200 грн/ Купить билеты.

Группа «Друга Ріка», только появившись на украинской сцене в конце 1990-х годов, завоевала любовь миллионов поклонников. Первые альбомы – «Я є» (2000) и «Два» (2003) – были встречены с восторгом, но еще более грандиозным событием стал выход в 2005 году альбома «Рекорди», который стал абсолютным хитом. Песни «Так мало тут тебе», «П’ю з твоїх долонь», «Спи до завтра», «Три хвилини», «Відчиняй» до сих пор не покидают эфиры радиостанций и телеканалов и собирают миллионные просмотры в Интернете. А ведь в апреле 2020-го «Рекордам» исполняется 15 лет.

Несмотря на бешеный успех этой пластинки, некоторые композиции из нее группа не пела на концертах со времени выхода. Так случилось с песнями «Сам собі острів», «Шоу», «Падали» и «Секс на драйв» – они в тот период оказались достаточно сложными и исполнения, и для восприятия. Но теперь, как считают музыканты, пришло их время – сейчас к этому готова и группа, и ее поклонники. И 7 марта «Друга Ріка» даст концерт, на котором исполнит «Рекорди» в полном составе.

Наш выбор! Мария Чайковская

● Где: ATLAS

● Когда: 08 марта, 19:00

● Сколько: 500–1200 грн/ Купить билеты.

Мы ждали ее возвращения два года! Уже совсем скоро 8 марта в клубе Atlas снова зазвучит нежный голос Марии Чайковской в ​​рамках новой программы «Парус».

Название программы посвящено одноименной композиции, которую певица, пианистка и автор песен представит в феврале. Мария Чайковская - и есть тот парус, который с помощью волшебной музыки заберет вас в путешествие по морю воспоминаний, наполненных волнами новых желаемых мечтаний.

Lords of the Sound – Love Story

● Где: Дворец культуры НТУУ «КПИ»

● Когда: 08 марта, 19:00

● Сколько: 350–1050 грн/ Купить билеты.

Симфонический оркестр Lords of the Sound всего за 6 лет со дня своего основания завоевал сердца меломанов, на концертах коллектив собирает полные залы и за сезон проводит по несколько гастрольных туров по Украине и за границей. Участники оркестра и вокалисты проходят серьезный отбор, поэтому выступления Lords of the Sound – это всегда великолепное звучание.

8 марта на сцене Дворца культуры НТУУ «КПИ» устроит для зрителей романтический музыкальный вечер, на котором прозвучат мировые хиты из репертуара Уитни Хьюстон, Глории Гейнор, Стинга, а также саундтреки из любимых кинофильмов: «Мастер и Маргарита», «Звездные войны», «Сумерки», «Титаник, «Призрак оперы», «Ромео и Джульетта», «Амели», «Мулен Руж», «Запах женщины», La La Land, «Багровый пик» и других. Также зрителей ждет сюрприз – специальное отделение программы – Golden Romantic Hits. Вокальные партии исполнят Ярослав Радионенко и Маргарита Мелешко. Дирижеры оркестра: Виталий Саражинский и Шахрох Фатхизаде.

Истории любви для взрослых

● Где: Дом офицеров● Когда: 09 марта 2020 г, 19:00● Сколько: 150–450 грн/ Купить билеты.

Спектакль «про ЭТО» в популярном нынче жанре жанре кабаре-комедии — шесть новелл, в основе сюжета которых откровенные разговоры на интимные темы. Описанные пикантные ситуации не только позабавят зрителей, но и заставят задуматься о том, что происходит жизни и семье у них самих. Сценарий создан по мотивам произведений знаменитого польского драматурга Збигнева Ксенджика, режиссер-постановщик – Вячеслав Жыла. Главные роли наравне с известными театральными актерами – Алексеем и Ксенией Вертинскими, Людмилой Смородиной, Анатолием Гнатюком – сыграли телеведущая Янина Соколова, певец Валерий Харчишин, а также киевский бизнесмен и блогер Гарик Корогодский (это его дебют на сцене). Спектакль идет на двух языках — украинском и русском.

Наш выбор! 5'nizzа

● Где: ATLAS

● Когда: 09 марта, 19:00

● Сколько: 500–1200 грн/ Купить билеты.

Фирменный речитатив, узнаваемый вокал, светлая музыка и непревзойденная лирика о нас с вами и поиске глубинного смысла. Песни, прошедшие проверку временем и которые пели когда-то во дворах, а сейчас на них записывают сотни каверов на YouTube.

После реюниона несколько лет назад, 5'nizza продолжила свою историю третьим альбомом «Ку!» (2017). "Самолет", "Але", "Далеко" - акустический дуэт Андрея Запорожца и Сергея Бабкина снова создал настоящие "боевики", которые хором на концертах подпевают зрители и которые услышим очень скоро. Не обойдется без всеми любимых "Солдат", "Весна", "Стрела" и других композиций, которые до сих пор звучат свежо и актуально, как и все хиты классиков.

5'nizza – это тот минимализм и искренность, которые даются непросто, и которые дарят наиболее бесценные моменты в жизни. Приходи и Насладись ими!

Наш выбор! Арсен Мирзоян

● Где: ATLAS

● Когда: 10 марта, 19:00

● Сколько: 500–1200 грн/ Купить билеты.

Его музыка - отражение наших жизненных историй. Его песни вдохновляют на любовь.

Номинант музыкальных премий, неутомимый романтик и харизматичный певец Арсен Мирзоян снова выступит на сцене киевского клуба Atlas! 10 марта исполнитель, чьи песни возглавляют главные хит-парады страны представит специальную программу Unplugged.

Dock in Absolute

● Где: Caribbean Club

● Когда: 15 марта 2020 г, 19:00

● Сколько: 250–750 грн/ Купить билеты.

Нечасто к нам в гости приезжают артисты из Люксембурга. А между тем Dock in Absolute — один из самых ярких европейских коллективов последних лет, который, несмотря на молодость, уже заслужил восхищение поклонников и одобрительные отзывы критиков.

Музыканты объединяют в своем творчестве различные стили: прогрессивный джаз, классику и рок. Авторский стиль группы выделяется глубоким акустическим звучанием с характерными чертами современного джаза, а композиции поражают разнообразием и богатыми оттенками настроения.

Недавно Dock In Absolute как наиболее активно гастролирующая группа Люксембурга были удостоены звания Export Artist of the Year («Экспортный артист года») по версии организации music:LX, занимающейся продвижением люксембургской музыки в мире. На концерте в Киеве выступят Жан-Филипп Кох (фортепиано, композиция), Дэвид Кинцигер (бас), Роберт Иванов (ударные).

Наш выбор! Один в каное

● Где: МЦКМ

● Когда: 18 марта, 19:00

● Сколько: 500–1200 грн/ Купить билеты.

«Один в каное» у 2020 році вирушає у великий всеукраїнський тур, присвячений десятиріччю гурту!

Вони стали феноменом української сцени, пройшовши шлях від аматорських записів на диктофон до повних залів без продюсерів та промо.

Перша половина туру стартує вже цієї весни. «Один в каное» виступить у більш ніж 20-ти містах України. Нову програму почує: Київ, Харків, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса, Кропивницький, Черкаси, Вінниця, Рівне, Луцьк, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів та інші.

Акустичний гурт «Один в каное» – це пастельна мрійливість, забарвлена фолком та глибинною лірикою, що линуть до серця. «Небо», «Пообіцяй мені», «Човен» – ці пісні давно полюбились слухачам від Львова до Харкова.

Театр «Киев Модерн-балет» – «Жизель»

● Где: Международный центр культуры и искусств

● Когда: 20 марта, 19:00

● Сколько: 90–750 грн/ Купить билеты.

Раду Поклитару представит свое оригинальное прочтение балета «Жизель, или Вилисы» Адольфа Адана по мотивам старинной легенды, пересказанной Генрихом Гейне. В современной версии классической истории Жизель – не крестьянка, она живет в большом городе. Девушка мечтает о большой любви, но, как и ее прототип, испытывает жестокое разочарование – пропасть между богатыми и бедными рушит все надежды бедняжки на счастье с любимым. В отличие от аденовской Жизель, Жизель Поклитару не обретает покой среди ангелов-невест, а пытается остаться человеком и преодолеть жестокие испытания, выпавшие на ее долю. Эта история также заканчивается трагически, но она пронизана оптимизмом и дает зрителям надежду на то, что сила человеческого духа способна поднять нас даже в самые тяжелые и невыносимые времена.

Аквариум

● Где: Atlas

● Когда: 22 марта, 19:00

● Сколько: 500–1200 грн/ Купить билеты.

Їхня творчість пройшла червоною ниткою крізь покоління. Їхня філософія стала близькою як для нонконформістів часів Радянського Союзу так і молодих слухачів. Легендарний гурт "Акваріум" повертається із сольним концертом у Київ! 22 березня Борис Гребенщиков і Ко виступлять у клубі Atlas.

“Акваріум” на сцені майже півстоліття, і досі їхня музика звучить свіжо та неперевершено. Це не ретро-бенд із затертими хітами, а завжди актуальна класика. Протестний рок та філософське регі музикантів щороку знаходять нове обрамлення, адже “Акваріум” перебуває в безперервному русі і пошуках нового звучання.

“Акваріум” планували випустити новий альбом восени 2019 року. І хоча реліз так і не відбувся, лідер гурту Борис Гребенщиков запевняє, що нового матеріалу накопичилося вже на цілих дві платівки. А отже є всі шанси почути у Києві багато новинок від легенд року.

Сьогоднішній «Акваріум» – це десятки концертів на рік, сотні тисяч прихильників і співпраця із музикантами світового рівня. Це культурне явище, що існує поза часом та простором. Не пропустіть!

Тима Белорусских

● Где: Дворец спорта

● Когда: 25 марта, 19:00

● Сколько: 550–1990 грн/ Купить билеты.

Тимофей Морозов родился в Минске в музыкальной семье – его отец в прошлом солист оперного театра, сейчас преподает музыку детям, мама также работает учителем музыки. В юности Тиме несколько лет удавалось совмещать занятия в музыкальной школе, где он играл на виолончели, с тренировками по футболу и частыми выступлениями на концертах школьной самодеятельности. Со временем спорт отошел на второй план, а Тимофей под псевдонимом Samzanov выпустил в 2017 году свои первые альбомы Outside и OST, которые, впрочем не пользовались особой популярностью. Но уже через год ситуация кардинально изменилась – песня «Мокрые кроссы» взлетела на первые строчки хит-парадов, а автор, уже ставший к тому времени Тимой Белорусских, получил за нее награду в номинации «Хит года» на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Следующая песня «Незабудка» тоже стала хитом, а в начале 2019 года Тима выпустил первый альбом – «Твой первый диск – моя кассета», который и представит на концерте в Киеве.

Балет Autobiography. Компания Уэйна МакГрегора

● Где: Международный центр культуры и искусств

● Когда: 29–30 марта, 19:30

● Сколько: 250–2300 грн/ Купить билеты.

Британский балетмейстер Уэйн МакГрегор – выпускник хореографического института Лидса и престижной танцевальной школы Хосе Лимона в Нью-Йорке. С 2006 года он работает приглашенным балетмейстером Королевского балета Великобритании, а также ставит хореографию для ведущих балетных трупп мира, видеоклипов и кинофильмов. В 2011 году артист награжден орденом Британской империи за заслуги в области танца.

Хореограф активно внедряет современные идеи в классическом балете, в частности стиль контемпорари, а также цифровые технологии и научные разработки. На спектаклях компании Уэйна МакГрегора на сцене появляются голографические персонажи, фантастические пейзажи и декорации, а зрители наблюдают за выступлениями артистов на разных концах света посредством телемоста.

В своем первом выступлении в Киеве Макгрегор представит балет «Автобиография» 2017 года. Это настоящая история жизни хореографа, воссозданная в танце. Основой для сюжета послужил генетический код автора, расшифрованный ведущими генетиками. Постановки постоянно обновляются, последовательность номеров состоит из 23 хореографических эпизодов, которые по-новому раскрываются на каждом спектакле.