Віталіна Біблів озвучила головну героїню у Minecraft

А ще акторка «Будиночка на щастя» Віталіна Біблів поділилася секретами роботи акторів озвучки та дубляжу.

На великі екрани вийшов фентезійний фільм за мотивами популярної комп’ютерної гри Minecraft. Одну з ролей стрічки озвучила зірка серіалу «Будиночок на щастя», який виходить з понеділка по четвер о 19:00 на Новому каналі, Віталіна Біблів.

Я там головна антагоністка Малгоша. Негативний персонаж, що встромляє палиці в колеса добрим героям. Але під час дублювання мені її інколи навіть було шкода, бо вона закомплексована, терпіла булінг, тому стала злюкою, – ексклюзивно для Нового каналу розповіла акторка. – Чесно кажучи, ніколи не грала в Minecraft. Напевно, я єдина людина на Землі, яка грала тільки в «Змійку» на телефоні Nokia (сміється). Але це неважливо. Важливо, що обожнюю дублювання! Ти мусиш втілити характер персонажа, не порушуючи його гру, правильно передати характер гумору й поведінки, накладаючи український дубляж.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

На честь прем’єри чергової роботи Віталіна ділиться залаштунковими секретами акторів дубляжу!

Це дуже цікаво! Ти ніколи не бачиш фільм від початку до кінця. Тобі коротко розповідають сюжет і показують лише твої сцени. Тобто ти чуєш інших персонажів, чуєш себе тільки або англійською, або будь-якою мовою, якою вийшов фільм, – розповідає Біблів. – Я взагалі дуже люблю гуртівки. Це коли люди є лише на задньому фоні. Тобто ви дивитесь кіно, чуєте якісь голоси, але ніколи не дослухаєтесь, що вони говорять. Але саме ці люди, напевно, одні з найцікавіших персонажів дубляжу. Там такий спектр емоцій! Ці персонажі постійно перебувають в епіцентрі подій: хтось падає, хтось летить, хтось когось кусає. У тебе немає жодного тексту, треба імпровізувати. Уявіть, у кабінетику збираються десь п’ятеро людей, і весь фільм ти робиш такий гуркіт: жу-жу, о-о. Так прикольно!

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