В Киеве начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом

19 мая 2020 14:10 Александр Кива
В Киеве начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом

Парк «Живых драконов и волшебных деревьев» начал принимать посетителей в пятницу 15 мая. Это одна из немногих экспозиций, которая открылась в Киеве в первом этапе выхода из карантина.

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Более двадцати уникальных анимированных драконов из сказочных историй, древних мифов Востока и Запада, фантастических книг, фильмов и видеоигр разместили в специальной зоне под открытым небом, неподалеку от центрального корпуса ВДНГ.  Здесь гости могут не только собственными глазами увидеть, как выглядели знаменитые мифические чудовища, но и оценить их гигантские размеры — масштаб фигур колеблется от двух до четырех метров, а некоторые особи настолько большие, что задевают головами многолетние деревья на территории ВДНГ. 
 
Выставка интерактивная — все драконы не только  рычат, но и движутся.  При этом у каждого свой голос, собственная манера поведения и даже характер. 
 
Экспозицию уже увидели тысячи зрителей в нескольких странах, а вот для Киева подобные выставки — все еще совершенно новый уровень досуга. Что немаловажно — парк открылся с соблюдением всех карантинных норм, включая социальную дистанцию. А благодаря тому, что количество людей, которые могут одновременно находится на его территории, сейчас ограничено карантинными нормами, у  гостей выставки создается впечатление, что они действительно попали в сказку.  
 
 
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В парке «Живых драконов и волшебных деревьев» можно встретить загадочных и добрых драконов Японии, торжественно-праздничных драконов из Китая и грозных драконов Восточной из Западной Европы. 
 
Рядом со всеми фигурами размещены информационные панели, в деталях рассказывающие посетителям о том, как мифы и легенды о этих существах возникали в разных культурах по всему миру и почему драконы так популярны. Выставка пробудет в Киеве до конца июля, экспозиция работает ежедневно с 10:00 до 20:00. 

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