В Киеве начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
19 мая 2020 14:10
На ВДНГ начал работать уникальный фэнтези-парк под открытым небом
Парк «Живых драконов и волшебных деревьев» начал принимать посетителей в пятницу 15 мая. Это одна из немногих экспозиций, которая открылась в Киеве в первом этапе выхода из карантина.
Выставка интерактивная — все драконы не только рычат, но и движутся. При этом у каждого свой голос, собственная манера поведения и даже характер.
Экспозицию уже увидели тысячи зрителей в нескольких странах, а вот для Киева подобные выставки — все еще совершенно новый уровень досуга. Что немаловажно — парк открылся с соблюдением всех карантинных норм, включая социальную дистанцию. А благодаря тому, что количество людей, которые могут одновременно находится на его территории, сейчас ограничено карантинными нормами, у гостей выставки создается впечатление, что они действительно попали в сказку.
Рядом со всеми фигурами размещены информационные панели, в деталях рассказывающие посетителям о том, как мифы и легенды о этих существах возникали в разных культурах по всему миру и почему драконы так популярны. Выставка пробудет в Киеве до конца июля, экспозиция работает ежедневно с 10:00 до 20:00.