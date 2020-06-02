Олег Скрипка представляет: благотворительный детский ROCK БАЛ

Олег Скрипка и его друзья приглашают всех рок-детей и их родителей на благотворительный детский ROCK БАЛ, который состоится 6 июня 2020 на странице Международного благотворительного фонда "Детское сердце"!

Цель нашей вечеринки – собрать 440 000 грн на инфузионную а-магнитную станцию ​​для маленьких пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии. Это будет настоящий праздник драйвовой музыки и добра!

Главными героями рок бала будут, конечно, детки! Гостей ожидает настоящая рок-тусовка: украинские и иностранные звездные гости, включая двух Финалисток детского Евровидения, взрывные выступления детских рок-бэндов, яркие танцевальные, цирковые и спортивные шоу, многочисленные мастер-классы, розыгрыш, подарки и неожиданные сюрпризы от наших друзей! Ведущий вечера - Андрей Джеджула!

Каждый из гостей сможет не только наблюдать за программой, но и принять непосредственное участие - соревноваться в онлайн-конкурсах и челленджах на лучшую рок-прическу, яркий бодиарт и танец под рок-музыку, а имена победителей прямо во время прямого эфира 6 июня узнает вся страна! Внимательно следите за нашей страницей, чтобы не пропустить фантастические конкурсы и мастер-классы от наших друзей! Будет горячо!

Певец Олег Скрипка / пресс-служба

Этот детский бал, как и многие предыдущие наши мероприятия, благотворительный, – говорит Олег скрипка. – Таким образом мы формируем у общества социальную ответственность. И, я уверен, что наша благотворительность только в контексте качественных культурных событий сможет вылечить от общественных болезней и приблизить нас к светлому будущему нашей мечты.

Давайте вместе творить добро и помогать детским сердечкам, собирая средства на специальное оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии!

Наша цель - собрать 440 000 грн. на современную инфузионную а-магнитную станцию ​​для помощи маленьким пациентами с врожденными пороками сердца. Почему она нужна? Такая станция позволяет проводить МРТ у деток без прерывания ввода жизненно важных препаратов - таким образом, врачи могут проводить высокоточные диагностические процедуры у детей, которые находятся в тяжелом состоянии.

Певец Олег Скрипка / пресс-служба

Внести свой вклад в выздоровление ребенка очень просто - уже сейчас переходи на страницу события childsheart.org.ua/campaigns/rock-ball/ и нажимай кнопку «Помочь»! И именно там 6 июня можно будет посмотреть трансляцию Благотворительного детского ROCK БАЛА и принять активное участие в его многочисленных развлечениях и выигрывать супер-призы в стиле Рок!

Также, можно перечислить любую сумму на счет Международного благотворительного фонда (МБФ) «Детское сердце» код ЕГРПОУ 20033929. Счет получателя: 26008053016469. Счет в формате, согласно стандарту IBAN: UA783218420000026008053016469. Название банка: КИЕВСКОЕ ГРУ АО КБ "ПриватБанк". Код банка (МФО): 321842. Назначение платежа: «благотворительный взнос на ROCK бал».

Центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины - это единственное в Украине медицинское учреждение, где детей с врожденными пороками сердца оперируют с первых часов жизни. Ежегодно десятки тысяч детей из Украины получают там консультативную, кардиологическую и кардиохирургическую помощь. Все операции и обследования для украинских детей - бесплатные.

Благотворительный детский ROCK БАЛ / пресс-служба

Друзья и партнеры Благотворительного детского ROCK БАЛА: МБФ «Детское сердце», ФБ «Страна Грез», Nobelon, FABRIKA69, БФ "Я будущее Украины", БФ «Зимородок», Александр Терещенко, RedFOXES, Artos, Авторская школа стиля и макияжа Татьяны Бойко Школа айкидо, Соробан, КВЦ Парковый, JB Film, Universe Bots Team, Benoble, Рок-магазин «Талисман» магазин «SkyRock», Издательство «Саммит-Книга», TVOE POLO, Radio ROKS, МАУ, ТРК Кив, tv. ua, Ivona, Tochka.net, Bigmir.net, журнал Натали.

ЧТО: Благотворительный детский ROCK БАЛ

ГДЕ: childsheart.org.ua/campaigns/rock-ball/

КОГДА: 6 июня в 17:00