У Києві відбувся Пробіг під каштанами-2020
За 28 років благодійний Пробіг під каштанами став доброю традицією для десятків тисяч киян та гостей столиці. І навіть сьогодні, у День Києва, захід відбувся в ОНЛАЙН форматі.
Сьогодні, 31 травня 2020 року о 09:00 в етері на телеканалі «Київ» розпочалась пряма трансляція благодійного «Пробігу під каштанами». Кілька тисяч учасників долучились до Пробігу в онлайні під час телемарафону та слідкували за Командою Амбасадорів, яка подолала 5 км за кожного благодійника!
У складі команди було десять бігунів:
- Наталія Лебедєва, тренер, майстер спорту та переможниця 1-го «Пробігу під каштанами».
- Максим Єрмохін, представник збірної «Ігри Нескорених», військовослужбовець ЗСУ.
- Христина Стуй, тренер #ПробігONлайн, бронзова призерка Олімпіади.
- Володимир Жовнір, головний лікар Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
- Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банк Аваль, представниця найчисленнішої корпоративної команди.
- Дмитро Білоцерковець, радник міського голови, народний депутат України 8-го скликання.
- Юлія Хан, представниця сектору розвитку веломережі департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
- Вадим Гутцайт, міністр молоді і спорту України.
- Віктор Шевченко, учасник бойових дій в АТО у складі ОБСП «Донбас», директор Київського міського Палацу ветеранів.
- Віталій Кличко, мер Києва.
За 35 хвилин амбасадори на чолі з мером Києва Віталієм Кличко пробігли маршрутом від Наводницького парку до Поштової площі.
Пробіг під каштанами» – це не змагання за медалі чи призи. Це захід заради добра і підтримки тих, кому потрібна допомога. Тому ми з радістю і вже традиційно взяли в ньому участь. І пробігли командно – в середньому темпі,– зазначив Віталій Кличко.
Організатори «Пробігу під каштанами» відмічають неймовірну оперативність, злагодженість та професіоналізм всіх департаментів міста. Всі працювали як єдиний механізм!
Результат організації святкування Дня Києва та #ПробігONлайн – відмінний.
З початку запуску ініціативи #ПробігONлайн на допомогу українським медикам вже вдалось зібрати понад 370 000 грн завдяки благодійним внескам більше 3 700 учасників. Серед благодійників як індивідуальні учасники, так і корпоративні команди.
- Найчисленніша команда – 1 000 учасників від Райффайзен Банк Аваль!
- Команда Укргазвидобування – 614 осіб з 11 філій, 3-х областей України.
- Фармацевтична компанії АСІНО – 250.
- Центр дитячої кардіології та кардіохірургії – 250.
- Команда MEGOGO – 100.
- Ciklum – 100.
- Philips Ukraine – 86.
- Верховний Суд – 79.
- Admitad – 70.
- Санофі-Авентіс Україна – 60.
- Romsat – 50.
- RLC Logistic Company – 50.
- Рабен Україна – 50.
- PwC – 50.
Також зареєструвалися команди Дарницького районного суду міста Києва, Міністерство розвитку громад та територій України, Нотаріуси України та інші.
Участь корпоративних команд – це наочний показник наскільки бізнес є соціально-відповідальним!
Зареєструватись на #ПробігONлайн та зробити добру справу можна до кінця дня 31 травня 2020 року. Заходьте на сторінку probig.kiev.ua та зробіть благодійний внесок у розмірі 100 грн. Всі кошти будуть направлені на допомогу українським лікарям та медичним закладам: Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України і лікарням, про які інформує МОЗ на своєму ресурсі.
Реєстрація https://probig.kiev.ua
Сторінка #ПробігONлайн https://probeg.kiev.ua/online
На 28-му «Пробігу під каштанами» зустрінемось 30 травня 2021 року!
Організатори #ПробігONлайн: БО «БФ «Пробіг під каштанами», Київська міська державна адміністрація, Департамент молоді та спорту міста Києва, Агентство маркетингових комунікацій «DIALLA».
Генеральні інформаційні партнери: Телеканал «Київ», Ретро FM, Київ FM.
Офіційний автомобільний партнер: Компанія Winner Group Ukraine.