У Києві відбувся Пробіг під каштанами-2020

31 мая 2020 22:40 Юлия Крутиева
У Києві відбувся Пробіг під каштанами-2020
У Києві відбувся Пробіг під каштанами-2020
пресс-служба

За 28 років благодійний Пробіг під каштанами став доброю традицією для десятків тисяч киян та гостей столиці. І навіть сьогодні, у День Києва, захід відбувся в ОНЛАЙН форматі.

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Більше 3 700 українців з різних куточків України і навіть світу долучились до ініціативи #ПробігONлайн з метою підтримки працівників медичної сфери у період пандемії. За кожного учасника Команда Амбасадорів, на чолі з мером Києва Віталієм Кличко та міністром молоді і спорту Вадимом Гутцайт, подолали дистанцію 5 км у прямому ефірі.

Сьогодні, 31 травня 2020 року о 09:00 в етері на телеканалі «Київ» розпочалась пряма трансляція благодійного «Пробігу під каштанами». Кілька тисяч учасників долучились до Пробігу в онлайні під час телемарафону та слідкували за Командою Амбасадорів, яка подолала 5 км за кожного благодійника!

У складі команди було десять бігунів:

  • Наталія Лебедєва, тренер, майстер спорту та переможниця 1-го «Пробігу під каштанами».
  • Максим Єрмохін, представник збірної «Ігри Нескорених», військовослужбовець ЗСУ.
  • Христина Стуй, тренер #ПробігONлайн, бронзова призерка Олімпіади.
  • Володимир Жовнір, головний лікар Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
  • Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банк Аваль, представниця найчисленнішої корпоративної команди.
  • Дмитро Білоцерковець, радник міського голови, народний депутат України 8-го скликання.
  • Юлія Хан, представниця сектору розвитку веломережі департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
  • Вадим Гутцайт, міністр молоді і спорту України.
  • Віктор Шевченко, учасник бойових дій в АТО у складі ОБСП «Донбас», директор Київського міського Палацу ветеранів.
  • Віталій Кличко, мер Києва.

За 35 хвилин амбасадори на чолі з мером Києва Віталієм Кличко пробігли маршрутом від Наводницького парку до Поштової площі.

Пробіг під каштанами» – це не змагання за медалі чи призи. Це захід заради добра і підтримки тих, кому потрібна допомога. Тому ми з радістю і вже традиційно взяли в ньому участь. І пробігли командно – в середньому темпі,
– зазначив Віталій Кличко.

Організатори «Пробігу під каштанами» відмічають неймовірну оперативність, злагодженість та професіоналізм всіх департаментів міста. Всі працювали як єдиний механізм!

Результат організації святкування Дня Києва та #ПробігONлайн – відмінний.

З початку запуску ініціативи #ПробігONлайн на допомогу українським медикам вже вдалось зібрати понад 370 000 грн завдяки благодійним внескам більше 3 700 учасників. Серед благодійників як індивідуальні учасники, так і  корпоративні команди.

  • Найчисленніша команда – 1 000 учасників від Райффайзен Банк Аваль! 
  • Команда Укргазвидобування –  614 осіб з 11 філій, 3-х областей України.
  • Фармацевтична компанії АСІНО – 250.
  • Центр дитячої кардіології та кардіохірургії – 250.
  • Команда MEGOGO – 100.
  • Ciklum – 100.
  • Philips Ukraine – 86.
  • Верховний Суд – 79.
  • Admitad – 70.
  • Санофі-Авентіс Україна – 60.
  • Romsat – 50.
  • RLC Logistic Company – 50.
  • Рабен Україна – 50.
  • PwC – 50.

Також зареєструвалися команди Дарницького районного суду міста Києва, Міністерство розвитку громад та територій України, Нотаріуси України та інші.

Участь корпоративних команд – це наочний показник наскільки бізнес є соціально-відповідальним!

Зареєструватись на #ПробігONлайн та зробити добру справу можна до кінця дня  31 травня 2020 року. Заходьте на сторінку probig.kiev.ua та зробіть благодійний внесок у розмірі 100 грн. Всі кошти будуть направлені на допомогу українським лікарям та медичним закладам: Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України і лікарням, про які інформує МОЗ на своєму ресурсі.

Реєстрація https://probig.kiev.ua

Сторінка #ПробігONлайн https://probeg.kiev.ua/online

На 28-му «Пробігу під каштанами» зустрінемось 30 травня 2021 року!

Організатори #ПробігONлайн: БО «БФ «Пробіг під каштанами», Київська міська державна адміністрація, Департамент молоді та спорту міста Києва, Агентство маркетингових комунікацій «DIALLA».

Генеральні інформаційні партнери: Телеканал «Київ», Ретро FM, Київ FM.

Офіційний автомобільний партнер:  Компанія Winner Group Ukraine.

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