Пробега под каштанами: особенности нынешнего мероприятия ко Дню Киева
В этом году в День Киева, 31 мая, традиционный Пробег под каштанами впервые пройдет в формате благотворительной инициативы #ПробігONлайн. Что это значит и как присоединиться, рассказали организаторы мероприятия.
1. Какая цель #ПробігONлайн
Помощь и социальная ответственность всегда была в ДНК проекта «Пробега под каштанами», и поэтому оргкомитет решил объединить усилия и направить их на борьбу с COVID-19.
Реципиенты #ПробігONлайн: украинские врачи и медицинские учреждения – Центр детской кардиологии и кардиохирургии и больницы, о которых информирует Министерство здравоохранения Украины на своем ресурсе.
2. Механика #ПробігONлайн
Стать частью благотворительного движения, оставаясь дома, очень ЛЕГКО:
- Зарегистрируйтесь на probig.kiev.ua и сделайте благотворительный взнос в размере 100 грн.
- Загрузите информацию об участнике (собственное фото или логотип компании), добавьте слова поддержки медикам на странице #ПробігONлайн.
- Поделитесь страницей или установите рамку #ПробігONлайн в Facebook.
- Включите 31 мая 2020 в 09:00 #ПробігONлайн на главной странице probig.kiev.ua.
3. Нужно ли участнику бежать 31 мая 2020
Главное помнить, что ваше участие – спасет жизнь!
4. Что будет 31 мая 2020
Ко Дню Киева организаторы готовят интерактивную программу в ОНЛАЙНЕ для участников #ПробігONлайн и гостей, которые 31 мая ВКЛЮЧАТ главную страницу probig.kiev.ua или зайдут в соцсети Пробега.
5. Можно ли принять участие командой
ДА. Начиная от 10 человек и до бесконечности можно зарегистрироваться на #ПробігONлайн. Физически преодолеть дистанцию команда не сможет, однако участники могут проявить свою корпоративную социальную ответственность.
На странице #ПробігONлайн обязательно будет информация о команде, количество участников, ссылка на сайт и фотография. Логотип команды появится в «карусели» в начале страницы. А 31 мая в прямом эфире мы объявим самые большие команды с количеством участников от 50 человек.
Напомним, что встретиться на старте Пробега вживую участники смогут 30 мая 2021 на 28-м «Пробеге под каштанами». Все взносы, оплаченные заявки от участников, а также от корпоративных команд, будут сохранены и перенесены на 2021 год. Регистрация будет восстановлена после завершения #ПробігONлайн.
Ссылки
Страница инициативы #ПробігONлайн https://probeg.kiev.ua/online/
Регистрация https://auth.probeg.kiev.ua/
Страница инициативы в Facebook https://www.facebook.com/Probegpodkashtanami/
Организаторы #ПробігONлайн:
БО «БФ «Пробег под каштанами»
Агентство маркетинговых коммуникаций «DIALLA»
Киевская городская государственная администрация, Департамент молодежи и спорта города Киева
Официальный партнер #ПробігONлайн: Компания Winner Group Ukraine.