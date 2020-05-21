Пробега под каштанами: особенности нынешнего мероприятия ко Дню Киева

21 мая 2020 17:20 Юлия Крутиева
Пробега под каштанами: особенности нынешнего мероприятия ко Дню Киева
Пробега под каштанами: особенности нынешнего мероприятия ко Дню Киева
пресс-служба

В этом году в День Киева, 31 мая, традиционный Пробег под каштанами впервые пройдет в формате благотворительной инициативы #ПробігONлайн. Что это значит и как присоединиться, рассказали организаторы мероприятия.

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ТОП-5 самых распространенных вопросов о мероприятии "Пробег под каштанами":

1. Какая цель #ПробігONлайн

Помощь и социальная ответственность всегда была в ДНК проекта «Пробега под каштанами», и поэтому оргкомитет решил объединить усилия и направить их на борьбу с COVID-19.
Реципиенты #ПробігONлайн: украинские врачи и медицинские учреждения – Центр детской кардиологии и кардиохирургии и больницы, о которых информирует Министерство здравоохранения Украины на своем ресурсе.

2. Механика #ПробігONлайн

Стать частью благотворительного движения, оставаясь дома, очень ЛЕГКО:

- Зарегистрируйтесь на probig.kiev.ua и сделайте благотворительный взнос в размере 100 грн.
- Загрузите информацию об участнике (собственное фото или логотип компании), добавьте слова поддержки медикам на странице #ПробігONлайн.
- Поделитесь страницей или установите рамку #ПробігONлайн в Facebook.
- Включите 31 мая 2020 в 09:00 #ПробігONлайн на главной странице probig.kiev.ua.

3. Нужно ли участнику бежать 31 мая 2020

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В этом году организаторы просят каждого участника в День Киева остаться дома и НЕ выходить на пробежку. Не стоит забывать, что Пробег – это не про бег на дистанцию или на результат. Пробег – про ДОБРО и взаимопомощь. Нынешний формат предполагает благотворительное фан-участие в ОНЛАЙНЕ.
Главное помнить, что ваше участие – спасет жизнь!

4. Что будет 31 мая 2020

Ко Дню Киева организаторы готовят интерактивную программу в ОНЛАЙНЕ для участников #ПробігONлайн и гостей, которые 31 мая ВКЛЮЧАТ главную страницу probig.kiev.ua или зайдут в соцсети Пробега.

5. Можно ли принять участие командой

ДА. Начиная от 10 человек и до бесконечности можно зарегистрироваться на #ПробігONлайн. Физически преодолеть дистанцию команда не сможет, однако участники могут проявить свою корпоративную социальную ответственность.
На странице #ПробігONлайн обязательно будет информация о команде, количество участников, ссылка на сайт и фотография. Логотип команды появится в «карусели» в начале страницы. А 31 мая в прямом эфире мы объявим самые большие команды с количеством участников от 50 человек.

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Заметьте, что инициатива #ПробігONлайн не предусматривает стартовых наборов и / или сувенирной продукции. Именно поэтому благотворительный взнос вдвое меньше, чем прошлогодние регистрации на Пробег.

Напомним, что встретиться на старте Пробега вживую участники смогут 30 мая 2021 на 28-м «Пробеге под каштанами». Все взносы, оплаченные заявки от участников, а также от корпоративных команд, будут сохранены и перенесены на 2021 год. Регистрация будет восстановлена после завершения #ПробігONлайн.

Ссылки
Страница инициативы #ПробігONлайн https://probeg.kiev.ua/online/
Регистрация https://auth.probeg.kiev.ua/
Страница инициативы в Facebook https://www.facebook.com/Probegpodkashtanami/

Организаторы #ПробігONлайн:
БО «БФ «Пробег под каштанами»
Агентство маркетинговых коммуникаций «DIALLA»
Киевская городская государственная администрация, Департамент молодежи и спорта города Киева

Официальный партнер #ПробігONлайн: Компания Winner Group Ukraine.

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