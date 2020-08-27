На Дарынке пройдет ярмарка Брокант: продавцами будут дети

29 августа столичный маркет-молл Дарынок проведет детскую ярмарку «Брокант», на которой юные продавцы будут искать новый дом своим игрушкам, книгам, одежде, гаджетам.

Приходите торговать собственными вещами, покупать новые и учить малышей ответственному потреблению. В развлекательной программе уик-энда также бесплатные мастер-классы, шоу-программы, анимация, сладкая вата, аквагрим, батуты на территории школьной ярмарки и выступления музыкантов.

Гаражная распродажа детских вещей пройдет с 12:00 до 18:00 на втором этаже зала 3D. На «Броканте» продавать могут дети от 5 до 14 лет. Малыши – только под присмотром родителей. Регистрация юных бизнесменов длится до 28.08. Для посетителей вход бесплатный.

А чтобы выходные были наполнены яркими моментами и весельем, «Дарынок» также подготовил много приятных сюрпризов. В частности, на территории школьной ярмарки в субботу в 14:00 покажут научно-химическое представление, а в воскресенье – шоу иллюзий. С 12:00 до 18:00 здесь также будут проводить бесплатные мастер-классы по созданию слаймов и «школьных монстриков» для карандашей из полимерной глины. Возле 6 входа для посетителей выступят кавер-группы: No comment, Black town, Oscar Wild, Alex & Elina.

Помимо живых выступлений музыкантов гостей ждёт:

Бесплатная сладкая вата, аквагрим и глиттер тату (зона Wi-Fi).

Школьная ярмарка, роллердром и бесплатные батуты на втором этаже зала 3Д.

Lounge zone с диджеем и детской плащадкой на лужайке (вход 7).

Подробно с программой развлечений маркет-молла можно ознакомиться по телефону (044) 461 88 13 и на сайте «Дарынка». Также следите за новостями на страницах соцсетей Facebook и Instagram.

«Дарынок» находится по адресу: г. Киев, ул. Беломорская, 1 (станция метро «Лесная»).