На Дарынке пройдет ярмарка Брокант: продавцами будут дети
29 августа столичный маркет-молл Дарынок проведет детскую ярмарку «Брокант», на которой юные продавцы будут искать новый дом своим игрушкам, книгам, одежде, гаджетам.
Гаражная распродажа детских вещей пройдет с 12:00 до 18:00 на втором этаже зала 3D. На «Броканте» продавать могут дети от 5 до 14 лет. Малыши – только под присмотром родителей. Регистрация юных бизнесменов длится до 28.08. Для посетителей вход бесплатный.
Помимо живых выступлений музыкантов гостей ждёт:
- Бесплатная сладкая вата, аквагрим и глиттер тату (зона Wi-Fi).
- Школьная ярмарка, роллердром и бесплатные батуты на втором этаже зала 3Д.
- Lounge zone с диджеем и детской плащадкой на лужайке (вход 7).
Подробно с программой развлечений маркет-молла можно ознакомиться по телефону (044) 461 88 13 и на сайте «Дарынка». Также следите за новостями на страницах соцсетей Facebook и Instagram.
«Дарынок» находится по адресу: г. Киев, ул. Беломорская, 1 (станция метро «Лесная»).