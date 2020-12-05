Театр ляльок запрошує на прем’єру новорічної вистави "Казка про музичну ялинку"

5 декабря 2020 13:46 Юлия Крутиева
Театр ляльок запрошує на прем’єру новорічної вистави

Пориньте у світ казок та фантазій! Театр ляльок запрошує на прем’єру новорічної вистави "Казка про музичну ялинку".

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11 грудня 2020 року КЗ ТВЗК «Театр ляльок на лівому березі Дніпра» запрошує глядачів на прем’єрну виставу «Казка про музичну ялинку» .

Яскрава вистава залучає глядачів до фантастичного світу казки. Ця історія про чарівну музичну Ялинку, яка створює веселу та святкову атмосферу для мешканців лісу. Та одного разу комусь дуже закортить порубати ялинку на дрова. Чи вдасться звіряткам врятувати магічне дерево від злодія? Чи залишиться музична Ялинка на своєму місці? Та чи порадує вона всіх дискотекою, яку організовує під час новорічних свят? Про все це ви дізнаєтеся, завітавши на нашу виставу. Тож, приходьте насолодитися магією музичної Ялинки!

Якщо ви бажаєте весело провести час – вам на нашу новорічну виставу «Казка про музичну Ялинку». На вас чекає весела інтерактивна програма, цікава історія про магічне дерево, кумедні персонажі та багато гумору! Поспішайте на жартівливу казку-забавку, яка подарує вам позитивні емоції та новорічний настрій!

Всі запобіжні заходи в карантинних умовах виконуватимуться, тому всі працівники театру працюватимуть у засобах індивідуального захисту (масках та рукавичках). При вході глядачі проходитимуть температурний скринінг. Також для відвідувачів будуть в доступі санітайзери для обробки шкіри рук, а між сидіннями глядачів передбачена соціальна дистанція.

  • Дата прем’єри: 11.12.2020
  • Вік: 3+
  • Мова: українська
  • Початок показу: 17:00
  • Тривалість вистави: 45 хвилин
  • Адреса театру: м. Київ, вул. Миропільська, 1.

 

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