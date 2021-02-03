Стартував прийом заявок на «Чорноморські Ігри» 2021

3 февраля 2021 15:15 Редакция
Стартував прийом заявок на «Чорноморські Ігри» 2021
Стартував прийом заявок на «Чорноморські Ігри» 2021
пресс-служба

Оргкомітет фестивалю «Чорноморські Ігри» розпочав прийом заявок на 18 Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри"- 2021.

Цього року проект присвячується знаковій події - 30-ій річниці Незалежності України! 

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Фестиваль «Чорноморські Ігри» за 17 років здобув статус найбільшого некомерційного дитячого фестивалю-конкурсу в Україні. Участь у фестивалі є безкоштовною, що надає шанси продемонструвати свій талант дітям із родин з різним фінансовим станом.

Ознайомитися з положенням Фестивалю можете за цим посиланням: http://chi.tavriagames.com/Polozennya2021.pdf

До 31-го березня включно всі охочі взяти участь у проекті зможуть заповнити заявку за цим посиланням: http://chi.tavriagames.com/

Подавати заявку на участь у фестивалі «Чорноморські Ігри» мають право хлопці та дівчата віком від 6-ти до 16-ти років включно.

Але є одне виключення. У зв’язку з світовою пандемією COVID-19. та неможливістю проведення фестивалю у 2020 році, учасники, які подавали заявки минулого року та пройшли 1-й відбірковий тур, мають право брати участь у 2-му та 3-му турі 2021 року, навіть якщо їм виповнилось 17 років.  

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До складу журі відбіркових турів Фестивалю увійдуть провідні фахівці музичної індустрії (викладачі вокалу, топ-менеджери музичних медіа, представники оргкомітету). Цьогорічний відбір претендентів не відрізнятиметься від торішніх. Серед усіх заявок експертне журі online обере кращих, яких прослухають наживо 14 – 16 травня у місті Києві.

Далі півфінал, фінал та боротьба за головний приз - Гран-прі Фестивалю  вокального конкурсу (20-22 серпня, місто Скадовськ Херсонської області)

«Основним завданням проекту є не знайти готового артиста, а виявити талановитих дітей та розкрити їм, їхнім батькам та викладачам можливості вибору творчих професій, які є актуальними у музичній галузі. Впевнений, що досвід участі у «Чорноморських Іграх» допоможе кожній дитині реалізувати свій творчий потен­ціал», - зазначив Микола Баграєв, засновник фестивалю «Чорноморські Ігри».

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