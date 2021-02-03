Стартував прийом заявок на «Чорноморські Ігри» 2021
Оргкомітет фестивалю «Чорноморські Ігри» розпочав прийом заявок на 18 Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри"- 2021.
Цього року проект присвячується знаковій події - 30-ій річниці Незалежності України!
Ознайомитися з положенням Фестивалю можете за цим посиланням: http://chi.tavriagames.com/Polozennya2021.pdf
До 31-го березня включно всі охочі взяти участь у проекті зможуть заповнити заявку за цим посиланням: http://chi.tavriagames.com/
Подавати заявку на участь у фестивалі «Чорноморські Ігри» мають право хлопці та дівчата віком від 6-ти до 16-ти років включно.
Але є одне виключення. У зв’язку з світовою пандемією COVID-19. та неможливістю проведення фестивалю у 2020 році, учасники, які подавали заявки минулого року та пройшли 1-й відбірковий тур, мають право брати участь у 2-му та 3-му турі 2021 року, навіть якщо їм виповнилось 17 років.
Далі півфінал, фінал та боротьба за головний приз - Гран-прі Фестивалю вокального конкурсу (20-22 серпня, місто Скадовськ Херсонської області)
«Основним завданням проекту є не знайти готового артиста, а виявити талановитих дітей та розкрити їм, їхнім батькам та викладачам можливості вибору творчих професій, які є актуальними у музичній галузі. Впевнений, що досвід участі у «Чорноморських Іграх» допоможе кожній дитині реалізувати свій творчий потенціал», - зазначив Микола Баграєв, засновник фестивалю «Чорноморські Ігри».