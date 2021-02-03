Стартував прийом заявок на «Чорноморські Ігри» 2021

Оргкомітет фестивалю «Чорноморські Ігри» розпочав прийом заявок на 18 Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські Ігри"- 2021.

Цього року проект присвячується знаковій події - 30-ій річниці Незалежності України!

Фестиваль «Чорноморські Ігри» за 17 років здобув статус найбільшого некомерційного дитячого фестивалю-конкурсу в Україні. Участь у фестивалі є безкоштовною, що надає шанси продемонструвати свій талант дітям із родин з різним фінансовим станом.

Ознайомитися з положенням Фестивалю можете за цим посиланням: http://chi.tavriagames.com/Polozennya2021.pdf

До 31-го березня включно всі охочі взяти участь у проекті зможуть заповнити заявку за цим посиланням: http://chi.tavriagames.com/

Подавати заявку на участь у фестивалі «Чорноморські Ігри» мають право хлопці та дівчата віком від 6-ти до 16-ти років включно.

Але є одне виключення. У зв’язку з світовою пандемією COVID-19. та неможливістю проведення фестивалю у 2020 році, учасники, які подавали заявки минулого року та пройшли 1-й відбірковий тур, мають право брати участь у 2-му та 3-му турі 2021 року, навіть якщо їм виповнилось 17 років.

До складу журі відбіркових турів Фестивалю увійдуть провідні фахівці музичної індустрії (викладачі вокалу, топ-менеджери музичних медіа, представники оргкомітету). Цьогорічний відбір претендентів не відрізнятиметься від торішніх. Серед усіх заявок експертне журі online обере кращих, яких прослухають наживо

Далі півфінал, фінал та боротьба за головний приз - Гран-прі Фестивалю вокального конкурсу (20-22 серпня, місто Скадовськ Херсонської області)

«Основним завданням проекту є не знайти готового артиста, а виявити талановитих дітей та розкрити їм, їхнім батькам та викладачам можливості вибору творчих професій, які є актуальними у музичній галузі. Впевнений, що досвід участі у «Чорноморських Іграх» допоможе кожній дитині реалізувати свій творчий потен­ціал», - зазначив Микола Баграєв, засновник фестивалю «Чорноморські Ігри».