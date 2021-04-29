Чилдрен Кинофест объявил программу

В конкурсную программу Международного кинофестиваля для детей и подростков «Чилдрен Кинофест», который в этом году состоится в гибридном формате, традиционно вошли семь фильмов.

Читайте такжеКрепостная: интересные факты из биографии актрисы Сони Присс, сыгравшей роль Кати Вербицкой – фестиваль, который 8 лет подряд бесплатно знакомит украинских детей с новейшими европейскими лентами и мировой киноклассикой. В 2021 году событие состоится в гибридном формате: часть фильмов будет показана в кинотеатрах с 28 мая по 2 июня (перечень кинотеатров будет объявлен в мае), часть – онлайн с 28 мая по 6 июня, на сайте online.childrenkinofest.com.

Из семи фильмов конкурсной программы аудитория выберет победителя – после просмотра фильмов зрителям будет предложено оценить свои впечатления.

Фильмом-открытием Чилдрен Кинофеста в кинотеатрах станет фантастическая анимационная лента Анатолия Лавренишина «Виктор_Робот», которая в программе этого года представит Украину. Картина уже отмечена Призом зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля и Премией «Киноколо». События фильма разворачиваются в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает.

В кинотеатрах будут продемонстрированы еще три картины из конкурсной программы. Среди них – отмеченная Баварской и Немецкой кинопремиями семейная историческая драма «Как Гитлер украл розового кролика». В фильме речь идет о девятилетней девочке, семья которой вынуждена бежать из родной Германии после прихода к власти нацистов. Французско-бельгийский фильм «Поли» расскажет о приключениях двух друзей – девочки и пони, которого она освобождает от жизни в неволе. В настоящее кинопутешествие по Дании отправит зрителей комедия «Мальчик-гусь», лучшая детская лента 2020 года по версии Датской киноакадемии.

Еще три фильма конкурсной программы будут продемонстрированы онлайн: нидерландская семейная комедия «Джеки и Опьен», норвежская приключенческая документальная картина «Арктические верблюды» и шведская фантастическая лента «Одни в космосе».

На ретроспективном показе, который пройдет в кинотеатрах и онлайн, зрителям фестиваля продемонстрируют приключенческий анимационный фильм «Лисенок Вук». Венгерская лента, снятая по мотивам детских рассказов Иштвана Фекете, увидела свет в 1981-м, а в этом году отмечает свое 40-летие. Именно Вук стал вдохновением для имиджа Чилдрен Кинофеста этого года.

Онлайн будет продемонстрирован фильм-закрытие фестиваля – украинская фантастическая приключенческая лента «Фокстер & Макс» Анатолия Матешко, которая является прошлогодним победителем Чилдрен Кинофеста. Главный герой фильма, двенадцатилетний школьник Макс находит баллончик с нанокрасками, и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями.

В рамках Чилдрен Кинофеста также будет показано (в кинотеатрах и онлайн) двадцать фильмов-финалистов Пятого конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми. По традиции, победителей определит жюри украинских кинематографистов – режиссер-постановщик фантастического анимационного фильма «Виктор_Робот» Анатолий Лавренишин, режиссер драмы «Домой» Нариман Алиев и писательница, режиссерка документального хита «Земля голубая, будто апельсин» Ирина Цилык. Зрителям показа также предложат проголосовать и выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Финалисты будут объявлены 19 мая.

«Я очень рад, что в этом году мы сможем хотя бы частично показывать фильмы в кинотеатрах, и очень надеюсь, что уже в ближайшее время темные залы и большие экраны вернутся к нашей повседневной жизни. Как и всегда, мы отобрали фильмы для детей и подростков от 4 до 13 лет, но призываем присоединяться к просмотрам целыми семьями, ведь главной миссией нашего фестиваля является развитие качественного семейного досуга. В этом году программа насыщена фантастическими приключениями, настоящей дружбой, общением с животными и окружающим миром, но моей любимой программой является конкурс детских работ, поскольку именно в ней мы можем увидеть первые работы будущих звезд украинского кино», – Илья Дядык, программный директор Чилдрен Кинофеста.

Почетной амбассадоркой фестиваля в 2021 году стала певица и авторка песен Христина Соловий.

Миссия Чилдрен Кинофеста – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Посещение показов и онлайн-просмотры – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте.