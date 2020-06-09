7-й «Чилдрен Кинофест» объявил победителей

9 июня 2020 15:30 Алла Лысак
7-й «Чилдрен Кинофест» объявил победителей
7-й «Чилдрен Кинофест» объявил победителей
пресс-служба

В Украине завершился 7-й фестиваль искусства кино для детей и подростков «Чилдрен Кинофест» – в этом году он впервые состоялся онлайн. На бесплатные показы зарегистрировалось более 20 000 зрителей.

Третий год подряд Гран-при получает украинская лента – в этом году победителем по итогам зрительского голосования стал фантастический приключенческий фильм «Фокстер & Макс» Анатолия Матешко. В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признана «Созвездие Единорога» 14-летней Влады Березанской из Фастова. 

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7 июня во время онлайн-церемонии закрытия фестиваля был объявлен победитель международного конкурса. Фаворитом зрительского голосования стала фантастическая лента «Фокстер & Макс», которая рассказывает о дружбе школьника и пса-наноробота с супервозможностями. Зрители фестиваля отметили захватывающий сюжет ленты и удачные спецэффекты – фильм набрал 4,74 баллов из 5. Второе место заняла австралийская семейная картина «Мой друг мистер Персиваль» с 4,70 баллами – ее кинотеатральный прокат запланирован в Украине на 23 июля. Третье место получила лента производства Германии – «Тим Талер, или Проданный смех», она набрала 4,69 баллов.

В рамках фестиваля уже в четвертый раз состоялся конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми от 7 до 14 лет. Организаторы получили более 220 заявок со всей Украины, среди которых выбрали 10 финалистов. Победителя определило профессиональное жюри украинских кинематографистов: продюсерка и директорка «Одесского международного кинофестиваля» Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма «Украденная принцесса».

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На церемонии закрытия фестиваля состоялось награждение: звание Лучшего украинского детского фильма года и награду в размере 20 000 грн получила работа о влиянии социальных сетей на современных подростков – «Созвездие Единорога» 14-летней Влады Березанской из Фастова. Лучшими лентами в категориях 7-10 и 11-14 лет стали фильмы «История НЕЧТО» (реж. Василиса Найденова, Всеволод Неймырок, Харьков) и «Пандемия» (реж. Элеонора Чолак, Белгород-Днестровский). Победители в этих категориях получили по 5000 грн. Приз зрительских симпатий, который присуждается по результатам голосования зрителей на сайте фестиваля, и награду в размере 10 000 грн получила лента «Белочка София» 9-летней Таины Щегельской из Каменец-Подольского. Осенью фильмы-финалисты можно будет посмотреть на YouTube канале «Чилдрен Кинофеста».

Фестиваль, который в этом году впервые прошел онлайн, собрал более 130 000 посетителей сайта. На просмотр фильмов и голосование за Гран-при «Чилдрен Кинофеста» зарегистрировались более 20 тысяч зрителей – вместе они посмотрели 20441 час фильмов.

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Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

VІІ «Чилдрен Кинофест» прошел онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 на сайте www.childrenkinofest.com. Миссия фестиваля – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Все показы – бесплатные. 8-й «Чилдрен Кинофест» состоится с 28 мая по 6 июня 2021 года.

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