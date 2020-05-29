Сегодня в Украине стартовал VII Чилдрен Кинофест

В Украине стартовал 7-й фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест, который ежегодно бесплатно знакомит украинских детей как с новейшими европейскими лентами, так и с мировой киноклассикой.

В 2020 году он впервые проходит онлайн – с 29 мая по 7 июня на сайте . По традиции, в конкурсную программу вошло семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Победителя фестиваля определит его аудитория – после просмотра фильмов зрителям предложат оценить свои впечатления.

Торжественная церемония открытия также состоится онлайн – впервые в истории Чилдрен Кинофеста ее могут увидеть все зрители фестиваля. 29 мая о 19:00 на странице Чилдрен Кинофест в Facebook зрителей ожидают:

• певица, композиторка и бандуристка Марина Krutь, участница шоу «X-фактор» и национального отбора на «Евровидение 2020», с песней «Радій»

• посол фестиваля 2020 – музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк

• жюри конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми – продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма «Украденная принцесса»

• программный директор фестиваля Илья Дядык

• символ и талисман Чилдрен Кинофеста – Совенок Чарли

Фильм открытия Чилдрен Кинофеста – австралийская семейная лента «Мой друг мистер Персиваль». Одну из главных ролей в ней исполнил лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», звезда серий фильмов «Пираты Карибского моря» Джеффри Раш. Фильм, основанный на мировом бестселлере «Штормик и мистер Персиваль», рассказывает историю удивительной дружбы мальчика и пеликана-сироты.

Кроме нее, за звание лучшего фильма года в программе Чилдрен Кинофеста соревнуются фантастическая приключенческая лента «Фокстер & Макс» (Украина), драма «Салон красоты Роми» (Нидерланды, Германия), роуд-муви «Лос Бандо» (Норвегия, Швеция) , фэнтези «Тим Талер, или Проданный смех» (Германия), и анимационные фильмы «Гол!» (Великобритания) и «Сипсик – кукла-друг» (Эстония, Дания).

Во внеконкурсной программе фестиваля зрителей ждет ретроспективная подборка «Волшебник Жорж Мельес» и специальное событие ко Дню защиты детей – онлайн-премьера победителя Чилдрен Кинофеста 2019 года, анимационного фэнтези «Украденная принцесса».

В рамках фестиваля уже в четвертый раз происходит Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определит жюри украинских кинематографистов. Зрителям показа детских короткометражных фильмов также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» – авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 000 гривен. Среди финалистов детского конкурса подростковые драмы, фильмы о дружбе, инопланетянах и пандемии, VR и пластилиновая анимация. Со списком финалистов можно ознакомиться на сайте.

Почетным послом фестиваля в 2020 году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

VII Чилдрен Кинофест состоится онлайн с 29 мая по 7 июня 2020 на сайте. Миссия фестиваля – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Все показы – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте. Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней, просмотреть их можно будет в любое удобное время.