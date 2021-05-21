В Киеве выберут главную королеву страны

21 мая 2021 00:25 Александр Кива
В Киеве выберут главную королеву страны
В Киеве выберут главную королеву страны
пресс-служба

Самое грандиозное событие этой весны, долгожданный и феерический праздник - финал конкурса красоты для успешных женщин Ms. Ukraine World International 2021 состоится 21 мая!

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Роскошная премиальная локация в самом сердце Киева Fairmont Grand Hotel Kyiv уже в эту пятницу станет эпицентром красоты и успеха, принимая гостей знакового  для страны события - выбора королевы Миссис Украина 2021. 16 активных, талантливых, многогранных и самобытных украинок предстанут перед всей страной, чтобы в очередной раз доказать, что женская красота - мощная сила любых перемен к лучшему.

Self-made woman, бизнес-леди, HR-менеджеры, юристы, рестораторы, преподаватели, стилисты и даже госпожа подполковник удивят неповторимыми яркими образами, собственными талантами и достижениями.

Победительница конкурса получит желанную главную корону, титул Ms. Ukraine World International 2021, и почетное право представить Украину на мировом финале конкурса Ms. World International в Майами.

Ведущие грандиозного гала-вечера — самая яркая пара современного медиа-пространства Екатерина Осадча и Юрий Горбунов.

Ms. Ukraine World International 2021 вместе с партнерами подготовили множество замечательных подарков для всех участников и немало сюрпризов для гостей праздника. Мероприятие имеет все шансы стать событием года и удивительным, незабываемым праздником, который все так долго ждали!

 

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