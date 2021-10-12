Uliana Royce готовит первый сольный концерт «Мои Правила»

Певица и блогер нового поколения Uliana Royce вместе со своей командой продолжают удивлять. 22 октября в Киеве состоится ее первый сольный концерт «Мои Правила».

Для полного погружения в атмосферу концерта будут использованы световые эффекты, иллюминация и необыкновенные декорации, а балет и диджей помогут зрителям почувствовать себя частью «Правил Uliana Royce».

Кроме того, на концерте будут представлены как узнаваемые треки, так и абсолютно новые песни, которые войдут в предстоящий альбом. Стиль и звучание которого — новый этап в жизни артистки.

Uliana Royce: Станьте свидетелями моего перерождения и истории, которой я собираюсь поделиться с вами совсем скоро!

Отметим, Uliana Royce вместе со своей командой экранизировала EP «Мои правила» в виде dance performance видео, снятого на крыше возводящегося здания, который состоит из шести разных постановок, среди них вышедшие ранее работы на треки My Love, Sayounara, «Покохала» и «Мои правила». Именно ролик артистки в TikTok, который был снят на съемках клипа на «Мои правила» набрал 10 млн просмотров меньше чем за месяц, что стало рекордом среди украинского шоу-бизнеса.