Зендея: 10 фактов о звезде нового поколения

7. Зендея – девушка разносторонне развитая – поет, танцует, снимается в кино, а еще выпустила книгу под названием Between U and Me: How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence («Между тобой и мной: как провести подростковые годы стильно и уверенно»). В ней она ответила на три миллиона вопросов, которые поклонники задавали ей в социальных сетях.

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...