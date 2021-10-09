Зендея: 10 фактов о звезде нового поколения

Экзотическая красавица-актриса Зендая Коулман невероятно быстро набирает популярность у публики.

Еще несколько лет назад она была кумиром подростков, но после выхода с ее участием сериала «Эйфория», блокбастера франшизы «Человек-паук» и нового фильма Дени Вильнёва «Дюна» актрису называют одной из самых ярких и талантливы актрис своего поколения. «Теленеделя» узнала и о других фактах из жизни и достижениях 25-летней звезды.

1. Полное имя актрисы – Зендея Мари Стормер Коулман, но она сократила его до Зендея.

– Я не использую свою фамилию, потому что думаю, что это круто, как у Шер или Принса, – признается девушка.

Родители Зендеи – учителя по профессии. Отец – Казембэ Аджаму – афроамериканец, мать – Клэр Стормер – имеет немецкие, ирландские, английские и шотландские корни. Зендея – единственный ребенок в семье, но у нее есть еще пятеро братьев и сестер по линии отца. При этом у актрисы есть племянники и племянницы, которые старше нее. Одна из них – Энзиния Коулман – самый близкий друг Зендеи.

2. Мама будущей звезды летом подрабатывала менеджером в Калифорнийском Шекспировском театре, и Зендея еще школьницей участвовала в детских постановках. Одну из первых своих ролей исполнила в мюзикле «Каролина, или Перемены» в образе восьмилетнего мальчика Джо. Позже она играла и в более серьезных пьесах – «Ричард III», «Двенадцатая ночь» и «Как вам это понравится». По признанию актрисы, в детстве она хорошо знала и любила творчество Шекспира.

– Я была такой странной восьмилетней девочкой, которая реально интересовалась Шекспиром, ценила его язык, – вспоминала Зендея.

3. В 13-летнем возрасте Зендея уже снималась в рекламе и музыкальных клипах. Выступала на подтанцовке у Селены Гомес, исполнявшей композицию I’m Gonna Arrive, в рекламном ролике магазина Sears. Также снялась в клипе Бруно Марса на песню Versace on The Floor и в видео Тейлор Свифт на композицию Bad Blood.

4. В детстве Зендея обожала шоу на канале Disney и мечтала когда-нибудь сниматься в таких проектах.

– Помню, как вышел сериал «Ханна Монтана», – рассказывала девушка. – Мне было так плохо, я стала плакать, потому что думала: «Вот, что я хочу делать!».

И ее мечты сбылись. В том же 13-летнем возрасте Зендея становится звездой диснеевского сериала «Танцевальная лихорадка» вместе с 12-летней партнершей Беллой Торн – они играли юных танцовщиц, которые мечтают пробиться на большое шоу.

В 2015 году Зендея вернулась на студию Disney по приглашению продюсеров, чтобы сыграть подростка-шпионку в ситкоме «Кей Си. Под прикрытием». Она согласилась участвовать на условиях, что станет одним из продюсеров проекта (в 19-летнем возрасте!) и что на роли в сериал будет приглашено больше темнокожих актеров.

5. В 17-летнем возрасте Зендея выпустила свой первый музыкальный альбом, назвав его своим именем. Музыкальный дебют хорошо приняли ее поклонники, а также критики.

До этого она делала робкие попытки реализоваться как певица. В 2009 году записала кавер к композиции Кэти Перри Hot N Cold. Он вошел в сборник кавер-версий известных песен, исполненных детьми. Спустя два года Зендея записывает несколько сольных композиций в дуэте с Беллой Торн. Один из их совместных синглов даже вошел в топ-100 Billboard.

Пока своей музыкальной карьере Зендея не уделяет много времени – лишь в 2015 году она выпустила композицию Something New, записанную на известной студии Republic Records, с которой раньше сотрудничали Эми Уайнхаус и Ариана Гранде.

6. В 2013-м Зендея участвовала в американском проекте «Танцы со звездами», став на тот момент самой юной участницей за всю историю шоу. Ее партнером был известный танцор Вэл (Валентин) Чмерковский, он младший брат Максима Чмерковского (братья родились в Одессе, но позже их семья перебралась в США. – Прим. ред.) – судьи в новом сезоне украинских «Танців з зірками». Зендея и Вэл стали серебряными призерами шоу.

7. Зендея – девушка разносторонне развитая – поет, танцует, снимается в кино, а еще выпустила книгу под названием Between U and Me: How to Rock Your Tween Years with Style and Confidence («Между тобой и мной: как провести подростковые годы стильно и уверенно»). В ней она ответила на три миллиона вопросов, которые поклонники задавали ей в социальных сетях.

8. Большую популярность Зендее принесло участие в громком проекте киновселенной Marvel – «Человек-паук. Вдали от дома», который вышел в 2016 году. Актриса сыграла одноклассницу и подругу главного героя. Забавно – отправляясь на прослушивание, она не подозревала, что пробуется в такой громкий проект, как «Человек-паук». Так или иначе, Зендея победила в кастинге. А также, как говорят, завоевала сердце исполнителя роли Человека-паука Тома Холланда. Правда, сама актриса опровергла домыслы, что у нее роман с партнером по фильму. Кстати, в декабре нынешнего года ожидается выход нового фильма с ее участием – «Человек-паук. Нет пути домой».

9. Зендею еще и по праву можно назвать иконой стиля – каждый ее выход на красную дорожку горячо обсуждается модными редакторами и блогерами. Заслуга в этом ее стилиста Лоу Роуча и самой Зендеи – ей нравится самой создавать образы.

– Родители перестали говорить мне, что надевать, с тех пор, как мне исполнилось два года, позволяли экспериментировать, – рассказывает актриса. – Такие эксперименты помогают мне справиться со страхом чужого мнения. Я просто делаю, что хочу. Готова быть разной и рисковать…

По признанию актрисы, ее любимый наряд, созданный Роучем, платье Moschino в виде бабочки – в нем она появилась на австралийской премьере мюзикла «Величайший шоумен». Зендея призналась, что воспринимает себя бабочкой, стремящейся вырваться из кокона.

В 2016 году актриса запустила собственный бренд Daya by Zendaya, но спустя пару лет закрыла проект. А в 2019-м представила совместную коллекцию с Томми Хилфигером. В показе участвовали модели с самым разным телосложением, а закрывала его эпатажная певица Грейс Джонс.

10. За что еще ценят и любят Зендею ее поклонники, так это за принципиальность. Она не боится отстаивать свои убеждения и не готова играть по правилам, принятым в шоу-бизнесе. Однажды она возмутилась, когда один из журналов отредактировал ее фотографии – на измененных фото она выглядела нереалистично стройной.

А когда ведущая шоу «Полиция моды» высмеяла Зендею за то, что она вышла на красную дорожку «Оскара» с дредами на голове (женщина грубо пошутила, что дреды актрисы «пахнут марихуаной»), поклонники актрисы бросились защищать ее в Сети и обрушились с критикой на саму телеведущую. Но Зендея не поддержала фанатов, а заступилась за свою обидчицу.

– Я была задета и тоже сперва хотела ответить грубо, – рассказывала актриса. – Но вместо этого несколько часов изучала вопрос, чтобы подготовить обоснованный ответ.

Разборки были такими громкими, что по следам этой истории была даже выпущена кукла Барби, похожая на Зендею, – с дредами.

Актриса также активно занимается благотворительной деятельностью и является послом доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Текст: Ирина Горская