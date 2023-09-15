«Здрастуйте, я ваша тітонька!»: культова вистава з Олексієм Вертинським

Улюблений комедійний сюжет мільйонів покажуть вже 18 вересня о 19:00 у Києві на терасі Gulliver.

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Головну роль виконує неймовірно харизматичний актор, народний артист України Олексій Вертинський та Анатолій Гнатюк!

По сюжету неймовірну авантюру замислили двоє товаришів, Джек та Чарлі, у своєму прагненні освідчитися своїм коханим та отримати благословення дядька, черствого скупердяя. Що з цього вийде? Приходьте та подивиться, щоб насолодитись тонким гумором та прекрасно провести час!

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