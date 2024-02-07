НАОНІ оркестра з дивовижним музичним шоу «Кіносимфонія»

7 лютого 2024 12:48 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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НАОНІ оркестра з дивовижним музичним шоу «Кіносимфонія»
НАОНІ оркестра з дивовижним музичним шоу “Кіносимфонія”
Пресслужба

17 лютого в Pochayna Event Hall «НАОНІ оркестра» поєднає в одному шоу саундтреки з улюблених кінофільмів в звучанні традиційних українських інструментів, костюмовані перформанси й вражаючу кругову проєкцію.

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«НАОНІ оркестра» – уславлений музичний колектив з 55-річною історією. Разом з цим оркестр – сміливий експериментатор у звучанні, співпраці з популярними артистами та створенні нових програм. Цього разу «НАОНІ оркестра» здивують вас унікальним проєктом – вражаючим шоу, у якому поєднані музика, кіно та театр. 

Ви почуєте музику з таких відомих кінофільмів та серіалів, як «Зоряні війни», «Хрещений батько», «Список Шиндлера», «Гаррі Поттер», «Гра Престолів», «Шерлок Холмс», «Місія нездійсненна» і «Пірати Карибського моря».

«НАОНІ оркестра» – це унікальні інструменти, які в такому поєднанні не звучать більше в жодному музичному проєкті світу, і в руках справжніх майстрів-віртуозів творять заворожуючу звукову магію. Сопілка, пан-флейта, окарина, бандура, цимбали, трембіта і дримба відтворять улюблену музику зі світових кінохітів. Кругова відеопроєкція повністю занурить в атмосферу музичної подорожі та створить відчуття присутності у фільмі. На вас чекає живе виконання, об’ємне звучання великого оркестру і неповторний український колорит. 

Олесь Журавчак, директор-розпорядник «НАОНІ оркестра» та режисер проєкту «Кіносимфонія», розповів, чому музиканти вирішили втілити цей проєкт саме зараз:

«В нашій країні війна. Часто звучить питання «Чи доречно проводити концерти?». Я впевнено скажу, що доречно, потрібно і навіть необхідно! Чому? Тому що наше суспільство – це єдиний організм, в якому кожен має виконувати свою функцію. Коли організм довгий час працює в режимі екстремальної фізичної і психічної напруги, то з часом він «вигорає». Щоб зберегти ефективність, необхідно мати хоча б короткі періоди відпочинку, терапії, реабілітації. Саме тому, виконуючи свою місію в суспільстві, ми запустили програму музичної терапії від «НАОНІ оркестра». Зокрема, проєкт «Кіносимфонія» дає можливість кожному глядачеві здійснити подорож в часі через призму музики та відеоряду відомих фільмів, які були в житті кожного і асоціюються з різними періодами особистого життя. Це емоційний перемикач, який вивільняє психічну енергію довготривалої напруги і наповнює силою вже пережитих і нових емоцій та відчуттів. Ми отримали багато теплих відгуків після першого показу цієї програми, тому раді запросити вас на «Кіносимфонію» знову!»

Чому варто послухати відомі саундтреки до фільмів в оригінальній інтерпретації «НАОНІ оркестра»? 

  1. Ви почуєте найкращі музичні шедеври в унікальному аранжуванні;

  2. Скористаєтесь нагодою побувати на концерті легендарного приголомшливого колективу та послухати неповторний хор інструментів;

  3. Насолодитесь феєричним виконанням та винятково живим звуком;

  4. Поринете у вражаючу кругову відеопроєкцію;

  5. Побачите костюмовані перформанси.

Сім разів оркестр «НАОНІ» заслужено здобував перемогу на проєкті «Битва оркестрів”. А за останні кілька років під художнім керівництвом Віктора Гуцала музичні експерименти оркестру ставали дедалі цікавішими, сміливішими та новаторськими. У співпраці з представниками сучасних жанрів музики та топовими виконавцями успішно пройшли спільні концерти з багатьма зірками нашої української сцени, серед яких були ONUKA, Олег Скрипка, Руслана, Джамала, Артем Пивоваров, Tayanna, гурти «Друга ріка», Mad Heads, Kozak System та інші.

  • Де: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандери, 23.
  • Коли: 17 лютого, 19.00.
  • Квитки онлайн

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