НАОНІ оркестра з дивовижним музичним шоу «Кіносимфонія»
17 лютого в Pochayna Event Hall «НАОНІ оркестра» поєднає в одному шоу саундтреки з улюблених кінофільмів в звучанні традиційних українських інструментів, костюмовані перформанси й вражаючу кругову проєкцію.
Ви почуєте музику з таких відомих кінофільмів та серіалів, як «Зоряні війни», «Хрещений батько», «Список Шиндлера», «Гаррі Поттер», «Гра Престолів», «Шерлок Холмс», «Місія нездійсненна» і «Пірати Карибського моря».
«НАОНІ оркестра» – це унікальні інструменти, які в такому поєднанні не звучать більше в жодному музичному проєкті світу, і в руках справжніх майстрів-віртуозів творять заворожуючу звукову магію. Сопілка, пан-флейта, окарина, бандура, цимбали, трембіта і дримба відтворять улюблену музику зі світових кінохітів. Кругова відеопроєкція повністю занурить в атмосферу музичної подорожі та створить відчуття присутності у фільмі. На вас чекає живе виконання, об’ємне звучання великого оркестру і неповторний український колорит.
Олесь Журавчак, директор-розпорядник «НАОНІ оркестра» та режисер проєкту «Кіносимфонія», розповів, чому музиканти вирішили втілити цей проєкт саме зараз:
«В нашій країні війна. Часто звучить питання «Чи доречно проводити концерти?». Я впевнено скажу, що доречно, потрібно і навіть необхідно! Чому? Тому що наше суспільство – це єдиний організм, в якому кожен має виконувати свою функцію. Коли організм довгий час працює в режимі екстремальної фізичної і психічної напруги, то з часом він «вигорає». Щоб зберегти ефективність, необхідно мати хоча б короткі періоди відпочинку, терапії, реабілітації. Саме тому, виконуючи свою місію в суспільстві, ми запустили програму музичної терапії від «НАОНІ оркестра». Зокрема, проєкт «Кіносимфонія» дає можливість кожному глядачеві здійснити подорож в часі через призму музики та відеоряду відомих фільмів, які були в житті кожного і асоціюються з різними періодами особистого життя. Це емоційний перемикач, який вивільняє психічну енергію довготривалої напруги і наповнює силою вже пережитих і нових емоцій та відчуттів. Ми отримали багато теплих відгуків після першого показу цієї програми, тому раді запросити вас на «Кіносимфонію» знову!»
Чому варто послухати відомі саундтреки до фільмів в оригінальній інтерпретації «НАОНІ оркестра»?
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Ви почуєте найкращі музичні шедеври в унікальному аранжуванні;
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Скористаєтесь нагодою побувати на концерті легендарного приголомшливого колективу та послухати неповторний хор інструментів;
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Насолодитесь феєричним виконанням та винятково живим звуком;
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Поринете у вражаючу кругову відеопроєкцію;
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Побачите костюмовані перформанси.
Сім разів оркестр «НАОНІ» заслужено здобував перемогу на проєкті «Битва оркестрів”. А за останні кілька років під художнім керівництвом Віктора Гуцала музичні експерименти оркестру ставали дедалі цікавішими, сміливішими та новаторськими. У співпраці з представниками сучасних жанрів музики та топовими виконавцями успішно пройшли спільні концерти з багатьма зірками нашої української сцени, серед яких були ONUKA, Олег Скрипка, Руслана, Джамала, Артем Пивоваров, Tayanna, гурти «Друга ріка», Mad Heads, Kozak System та інші.
- Де: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандери, 23.
- Коли: 17 лютого, 19.00.
- Квитки онлайн
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