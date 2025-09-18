Sergii Garant перетворив ЖИТИ на символ натхнення для українців

18 вересня 2025 15:05 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Sergii Garant перетворив ЖИТИ на символ натхнення для українців
Sergii Garant
Пресслужба

Sergii Garant об’єднав українців навколо одного слова – «Жити».

Іноді одне слово здатне сказати більше, ніж тисячі фраз. 

Для Sergii Garant це слово – «Жити». Простий, але потужний меседж, який нагадує про силу, стійкість і щоденні вибори кожного українця.

Sergii Garant впевнений, що справжня мужність не завжди у великих звершеннях, а у маленьких моментах щоденного життя: усмішка рідним, підтримка близьких, прості радощі та кроки вперед попри труднощі.

Ми часто чекаємо грандіозних перемог, але справжня сила живе у щоденних виборах. Кожен день ми обираємо жити, підтримувати один одного і йти далі. Саме це – справжня мужність, – говорить Sergii Garant.

У центрі цього меседжу – люди. Звичайні українці, які щодня долають власні труднощі, знаходять у простих моментах сили і нагадують, що життя триває. Усмішки, хвилини тиші, дрібні радості та маленькі подвиги – усе це створює емоційне полотно, яке надихає і єднає.

Жити – це символ внутрішньої сили, віри в себе і в тих, хто поруч. Коли ми тримаємося і підтримуємо одне одного, навіть найскладніші моменти стають легшими, – додає Sergii Garant.

Цей меседж надихає і єднає. Він переконує: щоденні вибори формують наше життя, роблять нас сильнішими і впевненішими. «Жити» стає знаком надії та підтримки, нагадуванням, що справжнє натхнення завжди поруч – у простих, але важливих діях кожного дня.

ЖИТИ – це вибір щодня. Попри все ми рухаємось далі та кожен день йдемо до мети. Разом ми сильніше, – говорить Sergii Garant.

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Поп, спеції й легка самоіронія: дивіться кліп Angela – «Твій салонний огірчик»
Меломан

Поп, спеції й легка самоіронія: дивіться кліп Angela – «Твій салонний огірчик»
Служба 112: ICTV2 анонсував прем’єру серіалу
Анонси на ТВ

Служба 112: ICTV2 анонсував прем’єру серіалу
Катерина Кузнецова розповіла, як виглядає її «ідеальний вихідний»
Новини

Катерина Кузнецова розповіла, як виглядає її «ідеальний вихідний»
Олексій Гнатковський розповів про те, як заблукав у горах – історія гідна екранізації
Новини

Олексій Гнатковський розповів про те, як заблукав у горах – історія гідна екранізації
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 16 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 13.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 13.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 10.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 10.09.2025
Чому ми не можемо заснути, коли чуємо сирену? Пояснює психіатриня

Чому ми не можемо заснути, коли чуємо сирену? Пояснює психіатриня
Stadium Night: Новий канал покаже новий сезон проєкту

Stadium Night: Новий канал покаже новий сезон проєкту

Популярне відео

МастерШеф 16 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 13.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 13.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 10.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 10.09.2025
Поп, спеції й легка самоіронія: дивіться кліп Angela – «Твій салонний огірчик»

Поп, спеції й легка самоіронія: дивіться кліп Angela – «Твій салонний огірчик»
Sergii Garant перетворив ЖИТИ на символ натхнення для українців

Sergii Garant перетворив ЖИТИ на символ натхнення для українців
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK