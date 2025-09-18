Поп, спеції й легка самоіронія: дивіться кліп Angela – «Твій салонний огірчик»

Новий кліп Angela грає з повсякденністю та ритмом

Співачка Angela презентувала кліп до треку «Твій салонний огірчик» — іронічної поп-композиції про «expired boys» та кліше у стосунках. Пісня сміливо висміює стереотипи, пов’язані з токсичною маскулінністю, і показує, як чоловічі ролі часто залишаються набором штампів замість справжньої зрілості. А відео переносить цю ідею на кухонну сцену.

Кліп розгортає задум у форматі кулінарного шоу. На екрані Angela разом із кухарем маринує свої «огірчики» — додаючи спеції, соуси та жарти. Камера ловить рухи, кумедні дрібниці й театральні моменти: створюється ефект імпровізованого перформансу.

Але щойно глядач занурюється в атмосферу шоу, кадр змінюється: перед нами вже Angela вдома — у піжамі, з феном у руках чи пензликом для макіяжу. Ці побутові сцени створюють відчуття абсурдної буденності: ніби наші щоденні ритуали нічим не відрізняються від шоу на публіку. І знову різке повернення на кухню до вусатого шефа, де спеції летять у камеру, а музика додає динаміки.

Це постійне чергування створює ефект гри: де межа між сценою і побутом? Чи не стає наша рутина шоу сама по собі? Кліп не дає прямої відповіді, але пропонує подивитися на повсякденність і стосунки з легкою самоіронією.

Візуальний ритм підсилює звучання треку: тут немає моралізаторства чи важких висновків — лише легкий поп, що дражнить знайомі архетипи й пропонує відпустити їх із гумором. Це відео так само, як і сама пісня, смакує як коктейль із буденності, шоу та сміливого сміху над стереотипами.