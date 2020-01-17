Dj NANA feat. DakhaBrakha представляють трек «Шо з-под дуба»: тест на музичну сумісність

Голос предків та енергія нації у творчостi DakhaBrakha, що відома далеко за межами України, пролунала в новому сучасному танцювальному звучанні Dj NANA.

За п’ятнадцять років існування гурту DakhaBrakha , який став асоціацією поняття «українська музика» у Європі – це перший офіційний ремікс!

Культова композиція "Шо з-под дуба", яка ранiше вже була обрана футболістом Девiдом Бекхемом як саундтрек для рекламного ролика його бренду та звучала у американському серiалi "Фарго", зажила у новiй музичнiй формi. Ремiкс на пicню, який названо першим офiцiйним за усю кар'єру гурту, створила вiдома українська дiджей – Dj NANA.

Завжди мріяла доторкнутися ближче до творчості цього гурту. Вважаю їх музику надбанням української сучасної фольк субкультури,

– прокоментувала прем’єру DJ NANA.

Dj NANA / Пресс-служба detali | pr&communications

За словами учасників гурту, основою їх творчості є експеримент. Особливість музикантів – сполучати непоєднувані речі заради дивного і непередбачуваного результату.

Приємно здивовані від того, як може змінитися і почати жити своїм життям створена колись нами композиція. Навіть із потужним електронним звучанням та ефектами пісня залишається живою й емоційною. Ми щасливі, коли наша музика надихає інших митців на створення чогось незвичного для нас

– прокоментував прем’єру гурт DakhaBrakha.

До створення реміксу доклав свою руку відомий саунд-продюсер та продюсер Dj NANA Руслан Квінта. Руслан вважає, що DakhaBrakha – це українська музична душа, яка визнана багатьма країнами, i підтвердженням тому є багаточисленні гастролі гурту у Європі та Америці.

Дане прочитування композиції DakhaBrakha, в розрізі творчості Dj NANA, для нас є просто подарунком. I безперечно приємно, що гурт пiшов з нами на такий експеримент. Вдячність їм за безцінний вклад у розвиток нашої культури,

– прокоментував Руслан Квінта.

Також, музичний продюсер окремо подякував аранжувальнику MORPHOM за реалізацію ідеї. Прем'єра DJ NANA feat. DakhaBrakha «Шо з-под дуба» доступна для завантаження на всіх музичних платформах.

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