Dj NANA feat. DakhaBrakha представляють трек «Шо з-под дуба»: тест на музичну сумісність
Голос предків та енергія нації у творчостi DakhaBrakha, що відома далеко за межами України, пролунала в новому сучасному танцювальному звучанні Dj NANA.
Культова композиція "Шо з-под дуба", яка ранiше вже була обрана футболістом Девiдом Бекхемом як саундтрек для рекламного ролика його бренду та звучала у американському серiалi "Фарго", зажила у новiй музичнiй формi. Ремiкс на пicню, який названо першим офiцiйним за усю кар'єру гурту, створила вiдома українська дiджей – Dj NANA.
Завжди мріяла доторкнутися ближче до творчості цього гурту. Вважаю їх музику надбанням української сучасної фольк субкультури,– прокоментувала прем’єру DJ NANA.
Приємно здивовані від того, як може змінитися і почати жити своїм життям створена колись нами композиція. Навіть із потужним електронним звучанням та ефектами пісня залишається живою й емоційною. Ми щасливі, коли наша музика надихає інших митців на створення чогось незвичного для нас– прокоментував прем’єру гурт DakhaBrakha.
Дане прочитування композиції DakhaBrakha, в розрізі творчості Dj NANA, для нас є просто подарунком. I безперечно приємно, що гурт пiшов з нами на такий експеримент. Вдячність їм за безцінний вклад у розвиток нашої культури,– прокоментував Руслан Квінта.
Також, музичний продюсер окремо подякував аранжувальнику MORPHOM за реалізацію ідеї. Прем'єра DJ NANA feat. DakhaBrakha «Шо з-под дуба» доступна для завантаження на всіх музичних платформах.
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