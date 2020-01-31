Участница нацотбора на «Евровидение» Assol презентовала конкурсную песню «Save It»

31 января 2020 14:30 Алла Лысак
Участница нацотбора на «Евровидение» Assol презентовала конкурсную песню «Save It»
Assol / https://www.instagram.com/assolmusic

Катерина Гуменюк, выступающая под псевдонимом Assol, стала участницей полуфинала украинского отбора на «Евровидение».

Бороться за путевку на европейский конкурс Assol будет с треком «Save It», в котором певица призывает беречь планету и заботиться об экологии.

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По словам исполнительницы, изначально появилась сама композиция, а позже она решила побороться с ней за поездку в Роттердам (Нидерланды) от Украины.

Причиной послужили события, которые происходят в последние время в Украине и мире, и осознание важности говорить о них людям. Осознание важности того, что нужно задумываться о своих поступках и начинать с себя. Конечно, я не учёный, чтобы сыпать сложными терминами, но я точно знаю, что, начав с мелочей, с внутренних изменений, можно изменить мир к лучшему, и у нас будет возможность остановить катастрофы, которые происходят в последние время.

Сегодня Assol официально презентовала композицию «Save It».

Услышать живое исполнение телезрители смогут 8 февраля, во время первого полуфинала украинского нацотбора. 

Напомним,

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