Участница нацотбора на «Евровидение» Assol презентовала конкурсную песню «Save It»

Катерина Гуменюк, выступающая под псевдонимом Assol, стала участницей полуфинала украинского отбора на «Евровидение».

Бороться за путевку на европейский конкурс Assol будет с треком «Save It», в котором певица призывает беречь планету и заботиться об экологии.

По словам исполнительницы, изначально появилась сама композиция, а позже она решила побороться с ней за поездку в Роттердам (Нидерланды) от Украины.

Причиной послужили события, которые происходят в последние время в Украине и мире, и осознание важности говорить о них людям. Осознание важности того, что нужно задумываться о своих поступках и начинать с себя. Конечно, я не учёный, чтобы сыпать сложными терминами, но я точно знаю, что, начав с мелочей, с внутренних изменений, можно изменить мир к лучшему, и у нас будет возможность остановить катастрофы, которые происходят в последние время.

Сегодня Assol официально презентовала композицию «Save It».

Услышать живое исполнение телезрители смогут 8 февраля, во время первого полуфинала украинского нацотбора.

Напомним,