Ретро FM стає молодим!

Пригадайте момент, коли ви придбали перше авто і вперше сіли за кермо. Або коли дізналися, що у вас буде син. Пам’ятаєте першу відпустку закордоном? Усі ці моменти об’єднує музика.

Ретро FM оновлюється із головною метою, нагадати, як це круто бути молодим. У будь-якому віці. Із 6 червня радіостанція повністю оновиться: від ефірного оформлення до плейлисту.

Слухачі щотижня відправлятимуться у віртуальну подорож на концерти кумирів у проекті «Наживо». Щосуботи танцюватимуть разом із хедлайнером гурту RUMBERO’S Амадором Лопесом на латинський дискотеці «Карнавал». Та щогодини згадуватимуть головні треки минулого століття у проектах «Легендарні» та «Лірика». Разом із цим музика стане молодшою.

Ми не хочемо зупинятися на 80-их та 90-их, адже треки двох десятиліть двохтисячних – це вже теж історія. Ми хотіли, аби поруч із Robbie Williams звучали треки Rihanna та Katy Perry. Разом з цим не варто забувати і про український шоу-біз, головні треки українських виконавців обов’язково супроводжуватимуть вас протягом дня. Круто бути молодим, який би рік народження не красувався у вас у паспорті. Згадаємо про це під круту музику,

– говорить програмний директор радіостанції Денис Буданцев.

Нове музичне оформлення станції, джигли, створив саунд-продюсер Вадим Лисиця разом зі співачками TAYANNA та MAMARIKA. Брендвойсом радіостанції став телеведучий – Макс Назаров.