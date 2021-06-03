Песня Go_A «Шум» попала в чарт Billboard

Песня «Шум», с которой группа Go_A представляла Украину на конкурсе «Евровидение-2021», попала в чарт Billboard.

Композиция сейчас занимает 80-ю строчку мирового рейтинга.

Достижение примечательно тем, что «Шум» является первой композицией на украинском языке, попавший во всемирный чарт.

Напомним, что Украина вошла в пятерку лидеров на минувшем конкурсе «Евровидение» и стала второй по зрительскому голосованию. Выиграла рок-группа из Италии Måneskin с песней Zitti e buoni.

Чарты Billboard — это хит-парады музыкальных релизов различных направлений, формируемые Billboard на основе статистических данных о продажах, радиоротации и некоторых других параметров в зависимости от алгоритма.

Напомним,