Песня Go_A «Шум» попала в чарт Billboard
Песня «Шум», с которой группа Go_A представляла Украину на конкурсе «Евровидение-2021», попала в чарт Billboard.
Композиция сейчас занимает 80-ю строчку мирового рейтинга.
Напомним, что Украина вошла в пятерку лидеров на минувшем конкурсе «Евровидение» и стала второй по зрительскому голосованию. Выиграла рок-группа из Италии Måneskin с песней Zitti e buoni.
Чарты Billboard — это хит-парады музыкальных релизов различных направлений, формируемые Billboard на основе статистических данных о продажах, радиоротации и некоторых других параметров в зависимости от алгоритма.
Напомним,