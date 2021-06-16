Певец Артем Никифоров презентовал интимный трек: В плену
16 июня 2021 09:28
Певец Артем Никифоров
пресс-служба
Певец, ведущий и сонграйтер Артём Никифоров 16 июня презентовал новый трек «В плену», который посвятил бывшей девушке.
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Текст трека действительно получился автобиографичным, а строчки буквально пронизаны чувством одиночества и интимной лирики.
Я считаю, что людям в принципе сложно выстраивать отношения, будь то дружеские, партнёрские, а тем более любовные. В какой-то момент я понял, что наши взгляды на жизнь расходятся и обоюдным решением было принято расстаться. Больно, когда два человека любят друг друга, но не могут быть вместе. Именно об этом и есть мой новый трек, – поделился Артем.
Автором музыки и слов выступил сам певец.
Отметим, что сейчас артист плотно занимается подготовкой к съемкам клипа, выход которого запланирован на осень 2021 года.