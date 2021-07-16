Холостячка Злата Огневич и ее любовный треугольник

Главная холостячка страны, певица Злата Огневич экранизировала свой новый трек «Мій назавжди».

Режиссером видеоработы стал известный клипмейкер Герман Ненов совместно с Finegold Production.

Автором музыки и слов выступил Андрей Игнатченко. Клип снимался в солнечной Турции, неподалеку Анталии. Съемки длились на протяжении трех дней. В клипе было задействовано несколько разных локаций. Все они были найдены за один день, благодаря туристической компании «Consul Travel Service», что обеспечивала комфортное передвижение во время съёмочного процесса.

Приключения начались еще в аэропорту, когда съемочную группу не хотели впускать в страну, несмотря на то, что с документами все было в порядке. Все решилось только, когда Злата спела на турецком. По прибытию оказалось, что группе не хватает одного плэйбека. В Турции действовал строгий карантин, потому арендовать технику оказалось проблемой. В итоге нужный плэйбек нашелся у команды, которая снимала новый проект для Netflix. Название проекта не раскрыли, но плэйбек одолжили.

Сами съемки также были достаточно экстремальными. Злата безвылазно три часа снималась в воде, лежала на крыше раскаленного автомобиля в температуру больше, чем +40 и бегала по скалистому пляжу в свадебном платье, предоставленном монобрендовым свадебным бутиком «Ariamo». Во время съемок сцен в кабриолете команда артистки несколько раз выезжала на встречную полосу, но ни разу не создала аварийных ситуаций. В видео есть и подводные сцены, для съемки которых камеру за 150 тысяч долларов окунали в бассейн.

— Одной из локаций видео стала заброшенная стройка в горах, — вспоминает режиссер Герман Ненов. — Все, что там было — фундамент и каркас этого здания. Не было стен и даже наблюдались дырки в полу. Мы снимали на седьмом этаже, Злата и оператор ходили внутри, был еще специальный человек, что страховал Злату, но все закончилось хорошо.

Работа над видео шла практически круглосуточно, но в свободное время артистка и команда имели возможность быстро восстановиться и прийти в себя в роскошных отелях «Cornelia Diamond Golf Resort & Spa» и «Azure Villas by Cornelia». Хотя многие признаются, что поспать получилось только по дороге домой. Билеты на комфортные самолеты авиакомпании FlyUA удалось приобрести по супернизкой цене, благодаря приложению Aviasales.

В клипе, как и в жизни, певица закрывает гештальт, связанный с прежними неудачными отношениями. Сейчас Злата Огневич открыта новому, в полной гармонии с собой.

— Я начинаю все с чистого листа, именно поэтому я пою: «Мій назавжди, тільки я і тільки ти». В жизни таким этапом для меня стало участие в главном романтическом шоу страны – «Холостячка», — поделилась Злата Огневич.

Это не первая работа Германа Ненова со Златой Огневич, но режиссер утверждает, что она была особенной:

— Такой чувственности, женственности, сексуальности, красивой женской энергии я от Златы не чувствовал уже очень давно!

«Мій назавжди» можно прослушать на любой цифровой площадке, а клип-история доступна на официальном YouTube канале исполнительницы.

Холостячка Злата Огневич та її любовний трикутник

Головна холостячка країни, співачка Злата Огневич екранізувала свій новий трек «Мій назавжди». Режисером відеороботи став відомий кліпмейкер Герман Нєнов спільно з Finegold Production.

Автором музики і слів виступив Андрій Ігнатченко. Кліп знімався в сонячній Туреччині, неподалік від Анталії. Зйомки тривали протягом трьох днів. У кліпі були задіяні кілька різних локацій. Всі вони були знайдені за один день, завдяки туристичній компанії «Consul Travel Service», що забезпечувала комфортне пересування під час знімального процесу.

Пригоди почалися ще в аеропорту, коли знімальну групу не хотіли впускати в країну, незважаючи на те, що з документами все було в порядку. Все вирішилося тільки, коли Злата заспівала турецькою. По прибуттю виявилося, що групі не вистачає одного плейбека. У Туреччині діяв суворий карантин, тому орендувати техніку виявилося проблемою. У підсумку потрібний плейбек знайшовся у команди, яка знімала новий проект для Netflix. Назву проекту не розкрили, але плейбек позичили.

Самі зйомки також були досить екстремальними. Злата безвилазно три години знімалася в воді, лежала на даху розпеченого автомобіля в температуру більше, ніж +40 і бігала по скелястому пляжу в весільній сукні, наданому монобрендовим весільним бутиком «Ariamo». Під час зйомок сцен в кабріолеті команда артистки кілька разів виїжджала на зустрічну смугу, але жодного разу не створила аварійних ситуацій. У відео є і підводні сцени, для зйомки яких камеру за 150 тисяч доларів занурювали в басейн.

— Однією із локацій відео стало покинуте будівництво в горах, — згадує режисер Герман Нєнов. — Все, що там було — фундамент і каркас цієї будівлі. Не було стін, але були дірки в підлозі. Ми знімали на сьомому поверсі, Злата і оператор ходили всередині, була ще спеціальна людина, що страхувала Злату, але все закінчилося добре.

Робота над відео йшла практично цілодобово, але у вільний час артистка і команда мали можливість швидко відновитися і прийти в себе в розкішних готелях «Cornelia Diamond Golf Resort & Spa» і «Azure Villas by Cornelia». Хоча багато хто визнає, що поспати вдалося тільки по дорозі додому. Квитки на комфортні літаки авіакомпанії FlyUA були придбані за супернизькою ціною, завдяки додатку Aviasales.

У кліпі, як і в житті, співачка закриває гештальт, пов'язаний з колишніми невдалими стосунками. Зараз Злата Огневич відкрита новому, в повній гармонії з собою.

— Я починаю все з чистого аркуша, саме тому я співаю: «Мій назавжди, тільки я и тільки ти». У житті таким етапом для мене стала участь в головному романтичному шоу країни — «Холостячка», — поділилася Злата Огневич.

Це не перша співпраця Германа Нєнова зі Златою Огневич, але режисер стверджує, що вона була особливою:

— Такої чуттєвості, жіночності, сексуальності, красивої жіночої енергії я від Злати не відчував вже дуже давно!

«Мій назавжди» можна прослухати на будь-якому цифровому майданчику, а кліп вже доступний на офіційному YouTube каналі виконавиці.

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