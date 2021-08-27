"Крестный отец" по-украински: Певец BRSFSKY представил уголовную видео-историю "Мама"

Украинский исполнитель Денис Борисовский (BRSFSKY) представляет чрезвычайно личную историю "Мама", раскрывающую всю глубину особой близости между мамой и сыном.

Композиция родилась, когда исполнитель искал растворения в отношениях с любимым человеком, но понял, что это возможно только в отношениях с мамой.

Песня "Мама" написана на двух языках: украинском и русском, при этом каждая версия отличается своими особыми музыкальными оттенками. Сразу после написания текста, Денис подобрал нужные аккорды и музыкальную гармонию, которые, как он считает, по настроению возвращают в счастливые мгновения детства.

Никогда раньше не хотелось написать песню о маме, потому что на мой взгляд есть уже и так достаточно хороших песен. Но в один момент мне все-таки захотелось сделать посвящение родному человеку и сделать это посвящение к маминому Дню рождения. Все мои песни – это больше исповедь, чем попытки кого-то научить. В такой ситуации, написав эту работу, я сам сделал определенный вывод для себя, что любовь к маме – это и есть любовь ко всему миру, который нас окружает. И именно это подарило мне определенную свободу, - делится исполнитель.

Режиссером видео "Мама" уже по традиции стал Артем Шарапов. На некоторые особые сцены для видео были привлечены каскадеры. Съемки проходили в Одессе и Днепре. Среди локаций – Дворец графа Толстого в Одессе и органный зал одной из церквей Днепра.

Напомним, что недавно артист презентовал сингл "Мой Сон" о параноидальной любви, которая у каждого бывает разной.