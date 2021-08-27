"Крестный отец" по-украински: Певец BRSFSKY представил уголовную видео-историю "Мама"

27 августа 2021 16:25 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Певец BRSFSKY
пресс-служба

Украинский исполнитель Денис Борисовский (BRSFSKY) представляет чрезвычайно личную историю "Мама", раскрывающую всю глубину особой близости между мамой и сыном.

Читайте такжеПевица BATURA выполнила последнюю волю отца и выпустила клип «НОВИЙ СВIТ»
Композиция родилась, когда исполнитель искал растворения в отношениях с любимым человеком, но понял, что это возможно только в отношениях с мамой.

Песня "Мама" написана на двух языках: украинском и русском, при этом каждая версия отличается своими особыми музыкальными оттенками. Сразу после написания текста, Денис подобрал нужные аккорды и музыкальную гармонию, которые, как он считает, по настроению возвращают в счастливые мгновения детства.

                                                                                                                                                   

Никогда раньше не хотелось написать песню о маме, потому что на мой взгляд есть уже и так достаточно хороших песен. Но в один момент мне все-таки захотелось сделать посвящение родному человеку и сделать это посвящение к маминому Дню рождения. Все мои песни – это больше исповедь, чем попытки кого-то научить. В такой ситуации, написав эту работу, я сам сделал определенный вывод для себя, что любовь к маме – это и есть любовь ко всему миру, который нас окружает. И именно это подарило мне определенную свободу, - делится исполнитель.

Режиссером видео "Мама" уже по традиции стал Артем Шарапов. На некоторые особые сцены для видео были привлечены каскадеры. Съемки проходили в Одессе и Днепре. Среди локаций – Дворец графа Толстого в Одессе и органный зал одной из церквей Днепра.

Напомним, что недавно артист презентовал сингл "Мой Сон" о параноидальной любви, которая у каждого бывает разной.

Облако тегов

музыка премьера клипа BRSFSKY Денис Борисовский

Материалы по теме

Зовсім не боляче: Соліст гурту Фіолет – відверто про закінчення стосунків
Меломан

Зовсім не боляче: Соліст гурту Фіолет – відверто про закінчення стосунків
Indie Rock (Vogue) by LOBODA
Меломан

Indie Rock (Vogue) by LOBODA
Певица BATURA выполнила последнюю волю отца и выпустила клип «НОВИЙ СВIТ»
Меломан

Певица BATURA выполнила последнюю волю отца и выпустила клип «НОВИЙ СВIТ»
Злата Огневич исполнила новый саундтрек к спортивной драме "Пульс" – видеоклип
Меломан

Злата Огневич исполнила новый саундтрек к спортивной драме "Пульс" – видеоклип

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK