ALYOSHA: история поиска любви в новой работе певицы

24 января 2022 19:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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ALYOSHA: история поиска любви в новой работе певицы
ALYOSHA: история поиска любви в новой работе певицы
пресс-служба

Артистка презентовала видео с участием своего мужа Тараса Тополи

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По словам певицы и автора песни «Моє море”, смысл трека подтверждает фундаментальную истину: глаза — зеркало души. Певица метафорически сравнивает глаза с морем, безграничная глубина которого наполнена сокровенным: что не видно снаружи — таится внутри.

Песней Моє море» я призываю слушателей обратить внимание на то, что бурлит в глубине нашей души и мыслях. Есть чувства и ощущения, которыми хочется делиться. Они настолько сильны и безграничны, что всему миру будет достаточно. Чувства прекрасного и счастья зарождаются еще с детства и они красной нитью сопровождают нас во взрослую жизнь. Когда мы по-настоящему влюбляемся, эти ощущения возрождаются в нашем сердце, — уверена ALYOSHA.

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В поддержку релиза, саундпродюсером которого стал Максим Сиволап, артистка сняла клип, идея которого принадлежит продюсеру певицы Евгению Антипенко. К ее визуализации команда привлекла режиссера Ярослава Савчака, сотрудничающего с ALYOSHA в создании клипа LEBEDI. По замыслу творческой группы, видео на трек «Моє море» — это история трансформации личности: из маленькой девочки к взрослой женщине, которая в течение жизни стремилась к любви и она ее нашла.

В клипе принял участие и супруг певицы, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя. Он сыграл самого себя – любимого мужчину. "Алена пригласила меня сняться в клипе и отыграть часть ее жизни, дополняя ее симфонию своей мелодией", — лаконично прокомментировал Тарас.

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Съемочный процесс начался в 6 утра и длился 12 часов. Чтобы воспроизвести идею, для съемок привлекли юных танцовщиц Анну и Ксению Ващенко. Хореографами-постановщиками стали Анастасия Ващенко и Татьяна Романюк.

 

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