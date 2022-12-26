Герман Нєнов став режисером та креативним директором від України на “Євробаченні 2023”

Герман Нєнов став режисером та креативним директором від України на “Євробаченні 2023”

Відомий режисер, який працював майже з усіма українськими зірками та створював топові телешоу на українських телеканалах, буде створювати живе шоу “Євробачення 2023”, що відбудеться в Ліверпулі.

Організацією цьогорічного конкурсу займається BBC в колаборації із Суспільним Мовленням, яке є членом Європейської мовної спілки. Очолюють команду Оксана Скибінська, голова української делегації на Євробаченні, Тетяна Семенова — виконавчий продюсер таких програм як «Дивовижні люди”, «Новорічний вечір» і «Happy Birthday Ukraine» та Герман Нєнов — режисер-постановник та кліпмейкер, який працював над сценічними виступами та музичними відео Олі Полякової, NK, Тіни Кароль, Злати Огневич, та багатьох інших, а також створював легендарні телешоу «Дивовижні люди», «Привіт, 20-ті» та «Ігри талантів».

Герман Нєнов буде відповідати за всі візуальні прояви України на конкурсі і разом із креативною командою BBC працювати над опенінг та інтервал актами, відеороликами та всіма іншими елементами шоу та конкурсу, в яких буде відображатись Україна.

Для мене велика честь відповідати за візуальне відображення України в цьогорічному конкурсі “Євробачення”. Моя особиста творча місія — створювати красу і я обіцяю, що вся краса і вся масштабність української культури та мистецтва будуть максимально проявленні. Мені дуже хочеться зробити так, щоб європейські глядачі змогли відійти від шаблонних уявлень про Україну. Хочу показати нашу країну сучасною, але в той же час автентичною. Спільно із командою BBC ми працюємо над елементами шоу вже майже 3 місяці. І впевнений, це шоу вразить кожного глядача, а Україна буде показана глибоко та чесно!

Герман Нєнов зізнається, що сам вже не перший рік є прихильником “Євробачення”.

Кожного року при будь-яких обставинах, навіть якщо у мене повний завал по власним проєктам, я пристально слідкую за Євробаченням. У 2018 році я літав до Португалії і бачив, як створюється цей конкурс власними очима! Це було неймовірно, дуже цікаво і дуже важливо для мого професійного розвитку. Впевнений, що співпраця з тим конкурсом стане дуже важливою сторінкою мого професійного резюме!

Герман Нєнов — відомий український режисер-постановник, кліпмейкер та креативний продюсер. Автор легендарного шоу Олі Полякової “Королева ночі”. Постійно співпрацює з NK. Знімав кліпи для Ірини Білик, Злати Огневич, Наталі Могилевської, Анни Трінчер та багатьох інших. Створював створював легендарні телешоу «Дивовижні люди», “Привіт, 20-ті”, «Ігри талантів». Режисер-постановник номерів на масштабних преміях та подіях музичної індустрії — “Танці з зірками”, “Вечірній квартал”, “Вечір прем'єр з Катериною Осадчою” та інші.

67-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться в травні 2023 року у Ліверпулі (Великій Британії) від імені України. Представниками від України за результатами голосування глядачів та жюрі став електронний дует TVORCHI.

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