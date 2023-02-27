Відомий пост-панк гурт випустив трек про кінець зими

27 февраля 2023 20:37 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Відомий пост-панк гурт випустив трек про кінець зими
Відомий пост-панк гурт випустив трек про кінець зими
пресс-служба

Гурт SPOKUSY заснований в минулому році, але вже добре відомий серед пошановувачів пост-панку. Їхній новий трек «Світло зникає» про те, як важливо вірити, що все погане скоро закінчиться.

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SPOKUSY – проєкт відомого в українській неформальній тусовці Ігора Черепанова, фронтмена метал-гурту AGHIAZMA, організатора численних столичних рок-вечірок і арт-директора декількох клубів та Алекса Дарієна – надзвичайно талановитого вокаліста гурту Layuchi Kvity.

Зараз хлопці активно виступають на благодійних фестивалях і збирають гроші на ЗСУ. Встигають вони і видавати нові пісні.

Музика до пісні «Світло зникає» була написана ще 2020 року, коли гурт не існував і його створення було тільки в думках. Зараз хлопці доповнили його актуальною суттю, адже Світло для кожного українця стало символічним як ніколи. 

«Світло зникає» – трек про ті почуття, які виникають у нас в момент занурення у внутрішній світ роздумів і емоцій. Коли буквально звідусіль  підступає темрява, кожен із нас знаходить в собі можливість розкрити ті таємні думки, які ніколи не випливають назовні в звичайному стані. Коли ти бачиш за вікном холодні чорні будинки, навпомацки йдеш додому, сніг ріже тобі обличчя. А потім бачиш, як вдалині з'являється світло у сусідньому мікрорайоні, – коментує вокаліст. – «Світло зникає, гріюсь тобою» – слова про те, що не треба переживати складні часи нао – місті, де був створений гурт. На початку війни учасник гурту Ігор Черепанов відкривав у Львові хостел для переселенців. Разом з однодумцями вони обладнали офісне приміщення, і тепер там постійно безкоштовно проживають 20–25 людей, що втратили житло. Вони отримують щоденно харчування, медикаменти та побутові засоби.

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