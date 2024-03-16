Morozova презентує трек та кліп «Це так красиво»

Наталія Морозова (Morozova) випустила свою нову композицію, яка вже встигла стати серцем міцного та ніжного кохання. Пісня доторкається глибоких почуттів та відображає найтонші емоції у відносинах.

Варто зазначити, що «Це так красиво» відображає дві різні сторони творчості MOROZOVA.

Перша сторона пісні – це її здатність до відчуття добре витканих мелодій і текстів, що здатні розтопити серце кожного слухача. Друга сторона – це її вражаюча вокальна експресія та здатність втілити почуття в кожну ноту та слово. «Це так красиво» не просто пісня, а глибока музична мантра, що відкриває для слухачів нові глибини емоційного спілкування.

«Це так красиво» – пісня, що несе в собі зворушливу силу кохання та відданості, – говорить Наталія Морозова. – Текст пісні пронизаний почуттями, які кожен з нас може відчути. Я хотіла виразити силу пісні через ніжність та пристрасть. В цих словах звучить щира відданість коханню: «І це так красиво. Це зовсім не слабість моя. Це моя сила кохати тебе так, як я.

Також MOROZOVA презентує кліп до пісні. Він вражає своєю красою. Перша локація – біла та ніжна і доповнюється виконанням на роялі, що надає картині музичної чуттєвості. Друга частина кліпу – з темною студією та водою, в якій співачка виконує чуттєвий танець контемпорарі під дощем, вражає своєю емоційною напругою та вразливістю.