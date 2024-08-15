Що приховує новий дует Максима Бородіна і  ZLATA OGNEVICH у пісні «Без тебе»?

15 серпня 2024 17:26 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Що приховує новий дует Максима Бородіна і  ZLATA OGNEVICH у пісні «Без тебе»?
Що приховує новий дует Максима Бородіна і ZLATA OGNEVICH у пісні «Без тебе»?

Максим Бородін та ZLATA OGNEVICH зворушили фанатів дуетним треком «Без тебе».

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Максим Бородін та  ZLATA OGNEVICH випустили новий дуетний сингл «Без тебе», який вже доступний на всіх музичних платформах. Ця емоційно насичена композиція проникає в глибини почуттів кохання та залежності від іншої людини.

«Без тебе» – це унікальна композиція з глибоким ліричним змістом. Текст пісні розповідає про двох людей, які відчувають себе неповноцінними одне без одного. Трек про те, як справжнє кохання може змінити життя, надаючи йому нових сенсів і сил.

Ця пісня розповідає про моменти, коли без коханої людини все видається позбавленим сенсу і про ту неймовірну силу, яку ми отримуємо, коли ми разом, – каже Злата.

Максим Бородін, який написав музику та текст до пісні, вирішив запросити Злату до дуету через її вміння «проживати» глибокі емоції пісень. Спільна робота над цим треком дозволила створити щось справді особливе, що торкнеться серця кожного слухача.

Це історія про двох людей, які знаходять одне в одному підтримку, натхнення та силу. Вона про справжнє кохання, що здатне змінити все, – ділиться Максим Бородін.

Разом із релізом пісні, артисти випустили кліп на трек «Без тебе». Музичне відео розповідає історію двох закоханих, які стикаються зі складним вибором: зупинитися і розійтися чи продовжити шлях разом. 

Кліп вражає своєю візуальною складовою та емоційною глибиною, передаючи всі переживання. Та все ж попри труднощі, герої знаходять шлях одне до одного, адже їхнє справжнє щастя можливе лише разом.

Варто нагадати, що Максим Бородін здобув визнання завдяки своїм емоційно насиченим виступам і здатності торкатися найглибших струн душі.ZLATA OGNEVICH ж є однією з найпопулярніших українських співачок, що відома своїм унікальним вокальним стилем та здатністю передавати глибину через музику.

Дует сподівається, що їхня пісня «Без тебе» викличе сильні емоції у слухачів, як і їхні сольні роботи.

Ми вклали усю свою душу в цю пісню і сподіваємося, що вона знайде відгук у серцях слухачів. «Без тебе» – це пісня про кохання, яке здатне змінити життя і ми хочемо, щоб наші слухачі відчули це разом з нами, – кажуть артисти.

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