ZLATA OGNEVICH розкрила секрет свого райдеру
Під час зйомок інтелектуально-розважального шоу «єПитання» співачка ZLATA OGNEVICH зізналася, через що вона може посваритися з підрядниками.
Під час зйомок нового сезону шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк, прем’єра якого відбудеться на Новому каналі вже навесні, ZLATA OGNEVICH поділилася деталями свого райдеру.
Мій побутовий райдер дуже простий та невибагливий. З того, що можу назвати по пам’яті, це зелений чай, горішки, сушені фрукти, свіжі яблука, банани, і, можливо, безглютенові рисові хлібці та рослинне молоко. От і все, – розповідає ZLATA OGNEVICH. – А для хлопців з мого бенду, звісно, мають бути і м’ясо, і бутерброди, для них вже там передбачена більш серйозна їжа.
Щодо головної фішки технічного райдеру: якщо його не виконують, я можу дуже дуже розізлитися! Перетворююся на пантеру, яка виходить на полювання на безвідповідальних підрядників, – зізнається співачка. – В мене був випадок, коли я телефонувала організаторам і сварилася з ними, і після цієї розмови через півгодини вже були на місці і шнури, і колонки, словом, все, що треба. Але це було лише один раз (усміхається).
Чекайте новий сезон інтелектуально-розважального шоу «єПитання» з Лесею Нікітюк вже навесні в ефірі Нового каналу!
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