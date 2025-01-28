ZLATA OGNEVICH розкрила секрет свого райдеру

Під час зйомок інтелектуально-розважального шоу «єПитання» співачка ZLATA OGNEVICH зізналася, через що вона може посваритися з підрядниками.

Одні зірки мають дуже детальні та вимогливі райдери, тоді як інші обходяться мінімальним списком побажань. Зірковий райдер – це список вимог артиста, який організатори концерту або туру мають виконати. Там можуть бути прописані як прості забаганки (наприклад, улюблені фрукти), так і досить специфічні вимоги щодо технічного забезпечення, гримерної кімнати тощо.

Під час зйомок нового сезону шоу «єПитання» з ведучою Лесею Нікітюк, прем’єра якого відбудеться на Новому каналі вже навесні, ZLATA OGNEVICH поділилася деталями свого райдеру.

Мій побутовий райдер дуже простий та невибагливий. З того, що можу назвати по пам’яті, це зелений чай, горішки, сушені фрукти, свіжі яблука, банани, і, можливо, безглютенові рисові хлібці та рослинне молоко. От і все, – розповідає ZLATA OGNEVICH. – А для хлопців з мого бенду, звісно, мають бути і м’ясо, і бутерброди, для них вже там передбачена більш серйозна їжа.

Співачка ZLATA OGNEVICH / Пресслужба Нового каналу

Співачка – пескетаріанка (система харчування, що включає морепродукти та рибу, чим відрізняється від вегетаріанства, але виключає вживання їжі, приготованої з інших тварин. – Прим. ред.), тому всі продукти з її райдеру можна знайти на полицях будь-якого магазину. А от якщо організатори порушують вимоги, пов’язані з технічною стороною, зірка показує характер.

Щодо головної фішки технічного райдеру: якщо його не виконують, я можу дуже дуже розізлитися! Перетворююся на пантеру, яка виходить на полювання на безвідповідальних підрядників, – зізнається співачка. – В мене був випадок, коли я телефонувала організаторам і сварилася з ними, і після цієї розмови через півгодини вже були на місці і шнури, і колонки, словом, все, що треба. Але це було лише один раз (усміхається).

Чекайте новий сезон інтелектуально-розважального шоу «єПитання» з Лесею Нікітюк вже навесні в ефірі Нового каналу!

Нагадаємо,