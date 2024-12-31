MÉLOVIN зізнався, що готовий до батьківства

MÉLOVIN у новому MOOD VIDEO «Новорічна-2» зізнався, що готовий до батьківства.

Головний дрімер країни, популярний співак MÉLOVIN напередодні Нового року презентував MOOD VIDEO до пісні «Новорічна-2». Спеціально для зйомок артист зібрав особливих друзів і людей, які за 2024 рік залишили в його житті слід, за одним столом і заспівав із дітьми в одній із книгарень Києва.

У грудні MÉLOVIN випустив новорічно-різдвяну пісню «Новорічна-2». А сьогодні, у переддень Нового року, співак вирішив зробити особливий сюрприз своїм прихильникам.

Пісня вийшла дуже тепла, така, що асоціюється зі святковим дивом. Тому я подумав, а чому б ні? Яке свято викликає у людей усмішки? Те, на якому збираються найближчі люди, друзі та однодумці. Так вийшло і у нашому відео, – коментує артист.

Так за одним столом зібралися ведучий Олексій Суханов, блогер Олег Машуковський, співачка SWOIIA, військовий Ігор Трублаєвич, близькі подруги співака Віра Алмазова і Юлія Чекалова, й інші знайомі MÉLOVIN.

Я дуже поважаю, дуже ціную Мела! Він для мене як промінчик сенсу, промінчик таланту, промінчик усього справжнього, що має бути у цьому житті. Тому я не міг не приїхати! Крім того, мені було дійсно затишно тут перебувати, тому що він зібрав людей, яких відчуває, а відчуває він дуже круто, по-доброму, у світло-затишних кольорах. То, відповідно, це розповсюджується. Це були неймовірні півтори години затишку і перезавантаження. Я відволікся, насолодився і дякую за це! – прокоментував Олексій Суханов за лаштунками зйомок кліпу «Новорічна-2».

Не менш цікавим викликом для артиста стала зйомка з дітьми. Досвіду подібної комунікації у MÉLOVIN раніше не було, але він успішно впорався з цим, спілкувався, співав пісні та радо фотографувався із малечею.

Мені було дуже цікаво побудувати комунікацію з дітками, і далося це як ніколи легко! Через пів годити знайомства я знав про кожного чи не все: чим цікавляться, що хочуть отримати в подарунок на свята, про їхні родини, друзів і однолітків. Це було так легко, що я навіть задумався: може, це знак, що я готовий до батьківства, – жартома поділився артист.

До слова, нова композиція отримала небанальну назву «Новорічна-2» через те, що у MÉLOVIN є пісня «Чудова Мить», яку в народі називають просто «Новорічна». Трек вже доступний на всіх майданчиках.