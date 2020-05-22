Лунный календарь: гороскоп на сегодня 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака
22 мая 2020 00:20
Лунный гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли останется в созвездии Тельца.
Лунный Телец благоволит безопасным финансовым сделкам, способствует получению прибыли за честный и кропотливый труд. Необходимо бороться со своей ленью и стремиться к достижению амбициозных целей.
Склонность к лени остается проблемой для людей, обращающих слишком много внимания на душевный комфорт.
Лунный гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака