Лунный календарь: гороскоп на сегодня 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака

22 мая 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на сегодня 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли останется в созвездии Тельца.

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Лунный Телец благоволит безопасным финансовым сделкам, способствует получению прибыли за честный и кропотливый труд. Необходимо бороться со своей ленью и стремиться к достижению амбициозных целей. 

Склонность к лени остается проблемой для людей, обращающих слишком много внимания на душевный комфорт. 

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Тридцатый лунный день отлично подходит для подведения итогов, завершения дел. Не стоит бросаться в новые дела, поскольку сдвинуться с мертвой точки вы не сможете длительное время. Полезно попросить прощения у людей, которых вы обидели.

Лунный гороскоп на 22 мая 2020 для всех знаков Зодиака

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