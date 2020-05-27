Лунный календарь: гороскоп на 27 мая 2020 для всех знаков Зодиака

27 мая 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 27 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет следующие сутки в созвездии Льва, а астрологи уже подготовили лунный гороскоп для каждого знака Зодиака.

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Лунный Лев подталкивает вас вперед, заставляет быт энергичным и инициативным. Наступают дни, когда вы многого можете добиться, если не будете сомневаться в себе. Главное, поймать благоприятный момент!

Серьезные финансовые дела рекомендуется отложить до наступления более спокойного периода.  

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Шестой лунный день считается отличной возможностью заглянуть в будущее. Астрологи уверяют, что у многих людей сегодня обостряется интуиция. Если вы зададите какой-то вопрос, сможете получить ответ от Вселенной, например, во сне. 

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