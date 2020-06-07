Лунный календарь: гороскоп на 7 июня 2020 для каждого знака Зодиака
7 июня 2020 00:20
Лунный гороскоп на 7 июня 2020 для всех знаков Зодиака
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Луна окажется в созвездии Козерога.
Лунный Козерог несколько тормозит деловую деятельность. Астрологи призывают сделать перерыв в делах, а решение денежных вопросов перенести хотя бы на понедельник. Возможно, прибыль задержится.
Позитивным время считается для сделок с недвижимостью и организаторскими делами.
Вы сможете найти выход из сложившейся ситуации.