Лунный календарь: гороскоп на 11 июня 2020 для каждого знака Зодиака

11 июня 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 11 июня 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 11 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Луна останется в созвездии Водолея.

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Лунный Водолей не подходит для переговоров с руководством, государственными органами и людьми, от которых зависит ваше будущее или благосостояние. Лучше посвятите время самообразованию и овладейте новыми навыками. 

Творческая деятельность идет хорошо. 

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Двадцатый лунный день считается идеальным для практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения. День отмечен кармическими процессами.

Желательно хотя бы какое-то время провести наедине с собой, избегая конфликтов. 

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