Лунный календарь: гороскоп на 11 июня 2020 для каждого знака Зодиака
11 июня 2020 00:20
Лунный гороскоп на 11 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Луна останется в созвездии Водолея.
Лунный Водолей не подходит для переговоров с руководством, государственными органами и людьми, от которых зависит ваше будущее или благосостояние. Лучше посвятите время самообразованию и овладейте новыми навыками.
Творческая деятельность идет хорошо.
Желательно хотя бы какое-то время провести наедине с собой, избегая конфликтов.