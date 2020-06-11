Лунный календарь: гороскоп на 11 июня 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 11 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Луна останется в созвездии Водолея.

Лунный Водолей не подходит для переговоров с руководством, государственными органами и людьми, от которых зависит ваше будущее или благосостояние. Лучше посвятите время самообразованию и овладейте новыми навыками.

Творческая деятельность идет хорошо.

Двадцатый лунный день считается идеальным для практик, направленных на очищение и тренировку силы духа, прозрения. День отмечен кармическими процессами.

Желательно хотя бы какое-то время провести наедине с собой, избегая конфликтов.