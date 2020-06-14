Гороскоп с 15 по 21 июня 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп с 15 по 21 июня 2020 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (15.06.2020 — 21.06.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03 –20.04)

Стоит придерживаться проверенных стратегий во всех жизненных сферах, особенно – материальной. Умение организовать процессы способствует шагу по карьерной лестнице. Если есть дачный участок, время на нем можно провести с родственниками для общего удовольствия.

Любовь. Семейная гармония будет зависеть от действий мужа.

Здоровье. К выходным может накопиться усталость – позвольте себе отдохнуть.

Финансы. Прогноз благоприятный.

ТЕЛЕЦ (21.04 –20.05)

Складываются благоприятные условия: как никогда, важно следовать заведенному порядку и поддерживать проверенные связи. Именно это будет радовать, а хорошим настроением легко поделиться с окружающими. Это поможет в общении с родственниками и деловыми партнерами.

Любовь. Можно пощекотать нервы флиртом, но семейным лучше укреплять отношения.

Здоровье. Устройте несколько разгрузочных дней.

Финансы. Поддержку окажет значимый человек.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 –21.06)

Выигрышная стратегия этого периода – полагаться только на себя. Впрочем, ресурсов достаточно: полученный опыт, накопленные знания, тренированный ум. Прекрасные шансы для тез, кто занят деятельностью, связанной с письмом: теоретической наукой, литературой, журналистикой.

Любовь. Выбраться из своего уединения стоит только ради романтического вечера.

Здоровье. Позаботьтесь о душевном равновесии.

Финансы. Полученную прибыль можно потратить на образование или домашний комфорт.

РАК (22.06 –22.07)

Чтобы успешно перейти в новый жизненный период, стоит разобраться с тем, что привязывает к прошлому. Конечно, не стоит рвать отношения с супругом или друзьями (даже наоборот!), а вот разобрать вещи, документы, вернуть долги и отпустить обиды – самое оно.

Любовь. Стоит дать второй и даже третий шанс давнему поклоннику.

Здоровье. В зоне риска – дыхательная и сосудистая системы.

Финансы. Успех будет зависеть от сторонников и покровителей.

ЛЕВ (23.07 –23.08)

Предстоит успевать везде и сразу, причем не только трудиться, но еще и общаться, и разбираться с собственным внутренним миром. Если, занятые всем этим, сорвались на близких – сразу просите прощения: вас поймут. Перегрузиться удастся на природе.

Любовь. Знакомство в Сети может оказаться судьбоносным.

Здоровье. Найдите время обсудить с врачом сохраняющиеся симптомы.

Финансы. Стоит позаботиться о выгоде других – вернется сторицей.

ДЕВА (24.08 –23.09)

Единственная масштабная задача, которую звезды одобряют, – расширение собственного кругозора, причем не самыми привычными для вас методами. Благодаря этому удастся найти новых единомышленников, в общении с которыми появятся и пройдут проверку полезные идеи. В остальном – проволочек не избежать.

Любовь. Прислушайтесь к откровениям спутника жизни.

Здоровье. Выбор видеотренировок очень расширился – пробуйте разные.

Финансы. Постарайтесь свести расходы к минимуму.

ВЕСЫ (24.09 –23.10)

Если близкие люди – родители, супруги или дети – делают все, чтобы вывести вас из себя, то считайте это вашим личным испытанием. Выйдете из него с готовностью к грядущим переменам. Всем прочим тоже предстоит отстаивать свою позицию, проверять знания и принимать важные решения.

Любовь. Вместе с осознанием своей силы возрастет и привлекательность.

Здоровье. Не ставьте себе диагнозы без врачебной консультации.

Финансы. Сделанное ранее принесет свои дивиденды.

СКОРПИОН (24.10 –22.11)

Светила напоминают об осторожности тем, кто будет решать вопросы с недвижимостью (по работе или в личных целях): есть риск натолкнуться на мошенника или просто необязательного человека. Так что никаких устных договоренностей. А вот личная жизнь, скорее, порадует.

Любовь. Для ревности нет поводов.

Здоровье. Приобщите к зарядке кого-то из родных – например, ребенка.

Финансы. Не время для крупных покупок – радуйте себя мелочами.

СТРЕЛЕЦ (23.11 –21.12)

Если не отличаетесь снисходительностью, ловите возможность «прокачать» этот навык. Ошибок на неделе случится предостаточно, а совершать их будут не только другие, но и вы сами. Такой опыт особенно важен, если показывает «наследственный» характер промахов.

Любовь. Постарайтесь обсуждать все назревшие вопросы спокойно.

Здоровье. Удачное время для начала лечебно-профилактических курсов.

Финансы. Затеянное в среду окажется пустой тратой времени.

КОЗЕРОГ (22.12 –20.01)

На повестке дня – самый широкий спектр вопросов, связанных с жилищем: начиная от уборки и заканчивая покупкой. Поддержку и помощь ищите не у друзей, а у родных, как материальную, так и моральную. Но не игнорируйте потребности окружающих и не забывайте о развлечениях.

Любовь. Давние отношения можно оформить официально.

Здоровье. Если склонны к аллергии, запаситесь нужными медикаментами.

Финансы. Даже если будет сложно, в долги влезать не стоит. Все скоро наладится.

ВОДОЛЕЙ (21.01 –20.02)

Если есть возможность, заниматься любыми делами лучше из дому. Те, чья деятельность связана с торговлей, откроют для себя новые возможности в таком формате. А вот встречи и поездки, так сказать, в реальности скорее вызовут раздражение и не увенчаются успехом. Выполняйте обещания.

Любовь. Чаще разговаривайте с тем, кто рядом.

Здоровье. Тело требует положенных нагрузок и правильного питания.

Финансы. Проявляйте дипломатичность.

РЫБЫ (21.02 –20.03)

Занимайтесь творчеством сами и приобщайте к нему детей. Это необязательно должно быть высокое искусство, главное – получить удовольствие, а его способна подарить даже совместная лепка вареников с оригинальным подходом. Возможно, напомнят о себе дальние родственники или знакомые.

Любовь. Одиночкам стоит обратить внимание на коллег.

Здоровье. Опасайтесь простудных заболеваний.

Финансы. Поищите материальный потенциал в своем увлечении.