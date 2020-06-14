Гороскоп с 15 по 21 июня 2020 года для всех знаков Зодиака
Правдивый астрологический прогноз на неделю (15.06.2020 — 21.06.2020) для всех знаков зодиака.
ОВЕН (21.03 –20.04)
Любовь. Семейная гармония будет зависеть от действий мужа.
Здоровье. К выходным может накопиться усталость – позвольте себе отдохнуть.
Финансы. Прогноз благоприятный.
ТЕЛЕЦ (21.04 –20.05)
Складываются благоприятные условия: как никогда, важно следовать заведенному порядку и поддерживать проверенные связи. Именно это будет радовать, а хорошим настроением легко поделиться с окружающими. Это поможет в общении с родственниками и деловыми партнерами.
Любовь. Можно пощекотать нервы флиртом, но семейным лучше укреплять отношения.
Здоровье. Устройте несколько разгрузочных дней.
Финансы. Поддержку окажет значимый человек.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 –21.06)
Выигрышная стратегия этого периода – полагаться только на себя. Впрочем, ресурсов достаточно: полученный опыт, накопленные знания, тренированный ум. Прекрасные шансы для тез, кто занят деятельностью, связанной с письмом: теоретической наукой, литературой, журналистикой.
Любовь. Выбраться из своего уединения стоит только ради романтического вечера.
Здоровье. Позаботьтесь о душевном равновесии.
Финансы. Полученную прибыль можно потратить на образование или домашний комфорт.
РАК (22.06 –22.07)
Любовь. Стоит дать второй и даже третий шанс давнему поклоннику.
Здоровье. В зоне риска – дыхательная и сосудистая системы.
Финансы. Успех будет зависеть от сторонников и покровителей.
ЛЕВ (23.07 –23.08)
Предстоит успевать везде и сразу, причем не только трудиться, но еще и общаться, и разбираться с собственным внутренним миром. Если, занятые всем этим, сорвались на близких – сразу просите прощения: вас поймут. Перегрузиться удастся на природе.
Любовь. Знакомство в Сети может оказаться судьбоносным.
Здоровье. Найдите время обсудить с врачом сохраняющиеся симптомы.
Финансы. Стоит позаботиться о выгоде других – вернется сторицей.
ДЕВА (24.08 –23.09)
Единственная масштабная задача, которую звезды одобряют, – расширение собственного кругозора, причем не самыми привычными для вас методами. Благодаря этому удастся найти новых единомышленников, в общении с которыми появятся и пройдут проверку полезные идеи. В остальном – проволочек не избежать.
Любовь. Прислушайтесь к откровениям спутника жизни.
Здоровье. Выбор видеотренировок очень расширился – пробуйте разные.
Финансы. Постарайтесь свести расходы к минимуму.
ВЕСЫ (24.09 –23.10)
Любовь. Вместе с осознанием своей силы возрастет и привлекательность.
Здоровье. Не ставьте себе диагнозы без врачебной консультации.
Финансы. Сделанное ранее принесет свои дивиденды.
СКОРПИОН (24.10 –22.11)
Светила напоминают об осторожности тем, кто будет решать вопросы с недвижимостью (по работе или в личных целях): есть риск натолкнуться на мошенника или просто необязательного человека. Так что никаких устных договоренностей. А вот личная жизнь, скорее, порадует.
Любовь. Для ревности нет поводов.
Здоровье. Приобщите к зарядке кого-то из родных – например, ребенка.
Финансы. Не время для крупных покупок – радуйте себя мелочами.
СТРЕЛЕЦ (23.11 –21.12)
Если не отличаетесь снисходительностью, ловите возможность «прокачать» этот навык. Ошибок на неделе случится предостаточно, а совершать их будут не только другие, но и вы сами. Такой опыт особенно важен, если показывает «наследственный» характер промахов.
Любовь. Постарайтесь обсуждать все назревшие вопросы спокойно.
Здоровье. Удачное время для начала лечебно-профилактических курсов.
Финансы. Затеянное в среду окажется пустой тратой времени.
КОЗЕРОГ (22.12 –20.01)
Любовь. Давние отношения можно оформить официально.
Здоровье. Если склонны к аллергии, запаситесь нужными медикаментами.
Финансы. Даже если будет сложно, в долги влезать не стоит. Все скоро наладится.
ВОДОЛЕЙ (21.01 –20.02)
Если есть возможность, заниматься любыми делами лучше из дому. Те, чья деятельность связана с торговлей, откроют для себя новые возможности в таком формате. А вот встречи и поездки, так сказать, в реальности скорее вызовут раздражение и не увенчаются успехом. Выполняйте обещания.
Любовь. Чаще разговаривайте с тем, кто рядом.
Здоровье. Тело требует положенных нагрузок и правильного питания.
Финансы. Проявляйте дипломатичность.
РЫБЫ (21.02 –20.03)
Любовь. Одиночкам стоит обратить внимание на коллег.
Здоровье. Опасайтесь простудных заболеваний.
Финансы. Поищите материальный потенциал в своем увлечении.