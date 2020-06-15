Лунный календарь: гороскоп на 15 июня 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 15 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Луна останется в созвездии Овна.

Лунный Овен способен испортить вам как деловые переговоры, так и разговоры личного характера. Велика вероятность столкнуться с недопониманием, а конфликт может вспыхнуть из-за мелочи. Держите себя в руках!

Не будьте опрометчивым и импульсивным, следите за словами, не делайте ничего на эмоциях.

Двадцать четвертый лунный день считается нейтральным и пассивным. Отношения с людьми, которые вас окружают, нельзя строить с позиции силы, превосходства или шантажа. Гораздо более эффективными будут мягкие уговоры.

Желательно не начинать ничего нового.