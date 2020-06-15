Лунный календарь: гороскоп на 15 июня 2020 для каждого знака Зодиака
15 июня 2020 00:10
Лунный гороскоп на 15 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Луна останется в созвездии Овна.
Лунный Овен способен испортить вам как деловые переговоры, так и разговоры личного характера. Велика вероятность столкнуться с недопониманием, а конфликт может вспыхнуть из-за мелочи. Держите себя в руках!
Не будьте опрометчивым и импульсивным, следите за словами, не делайте ничего на эмоциях.
Желательно не начинать ничего нового.