Лунный календарь: гороскоп на 16 июня 2020 для каждого знака Зодиака
16 июня 2020 00:20
Лунный гороскоп на 16 июня 2020 для всех знаков Зодиака
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Спутник Земли останется в созвездии Овна!
Лунный Овен — коварен и импульсивен! Он может привести к курьезным ситуациям и масштабным ошибкам. Поступки, которые вы совершите сегодня, будут иметь последствия, позитивные или негативные.
Не стоит сегодня вести серьезные переговоры, договориться будет очень сложно.
Новые места вдохновят вас на большие свершения.