Лунный календарь: гороскоп на 16 июня 2020 для каждого знака Зодиака

16 июня 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 16 июня 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 16 июня 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли останется в созвездии Овна!

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Лунный Овен — коварен и импульсивен! Он может привести к курьезным ситуациям и масштабным ошибкам. Поступки, которые вы совершите сегодня, будут иметь последствия, позитивные или негативные. 

Не стоит сегодня вести серьезные переговоры, договориться будет очень сложно.  

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Двадцать пятый лунный день в целом позитивный для людей, которые отправляются в командировку, путешествие или планируют переезд. Желательно сменить обстановку, даже если вы ничего такого не планировали.

Новые места вдохновят вас на большие свершения.

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