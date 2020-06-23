Лунный календарь: гороскоп на 23 июня 2020 для каждого знака Зодиака

23 июня 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 23 июня 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 23 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли переходит в созвездие Рака.

Читайте такжеГороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунного Рака подойдет людям, которые предпочитают стабильность и размеренный ритм жизни. Посвятите время духовным практикам, самообразованию, подумайте, каким хотите видеть свое будущее.

Не стоит давать деньги в долг другому человеку, придется слишком долго ждать возврата. 

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Третий лунный день может принести неприятности людям, не умеющих своевременно прекратить попытки. Добиваться и давить сегодня не рекомендуется, вам не только дадут отпор, но и поставят на место.

Возможно обострение конфликтов между близкими людьми. 

Облако тегов

лунный гороскоп лунный гороскоп на день

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 22 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 22 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 21 июня 2020 для всех знаков Зодиака
23 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

23 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

Звезда Однажды под Полтавой Анна Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK