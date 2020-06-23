Лунный календарь: гороскоп на 23 июня 2020 для каждого знака Зодиака
23 июня 2020 00:10
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 23 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли переходит в созвездие Рака.
Период лунного Рака
подойдет людям, которые предпочитают стабильность и размеренный ритм жизни. Посвятите время духовным практикам, самообразованию, подумайте, каким хотите видеть свое будущее.
Не стоит давать деньги в долг другому человеку, придется слишком долго ждать возврата.
Третий лунный день может принести неприятности людям, не умеющих своевременно прекратить попытки. Добиваться и давить сегодня не рекомендуется, вам не только дадут отпор, но и поставят на место.
Возможно обострение конфликтов между близкими людьми.