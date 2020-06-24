Лунный календарь: гороскоп на 24 июня 2020 для каждого знака Зодиака
24 июня 2020 00:20
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 24 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли переходит в созвездие Рака.
Период лунного Льва
подойдет для энергичных людей, которые предпочитают решать все дела быстро и без лишних сомнений. Благоприятное время для общения с коллегами.
Осторожнее с тягой к развлечениям, в этот день она особенно сильна, однако необдуманный риск, наверняка, приведет к проблемам.
Четвертый лунный день подойдет для переговоров, ведь вы сможете показать свои лучшие качества дипломата. Хорошо идут торговые операции, разнообразные сделки и закрепления договоренностей.
В принятии решений рекомендуем воздержаться от поверхностных суждений.