Лунный календарь: гороскоп на 24 июня 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 24 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли переходит в созвездие Рака.

Период лунного Льва подойдет для энергичных людей, которые предпочитают решать все дела быстро и без лишних сомнений. Благоприятное время для общения с коллегами.

Осторожнее с тягой к развлечениям, в этот день она особенно сильна, однако необдуманный риск, наверняка, приведет к проблемам.

Четвертый лунный день подойдет для переговоров, ведь вы сможете показать свои лучшие качества дипломата. Хорошо идут торговые операции, разнообразные сделки и закрепления договоренностей.

В принятии решений рекомендуем воздержаться от поверхностных суждений.