Лунный календарь: гороскоп на 24 июня 2020 для каждого знака Зодиака

24 июня 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 24 июня 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 24 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли переходит в созвездие Рака.

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Период лунного Льва подойдет для энергичных людей, которые предпочитают решать все дела быстро и без лишних сомнений. Благоприятное время для общения с коллегами.

Осторожнее с тягой к развлечениям, в этот день она особенно сильна, однако необдуманный риск, наверняка, приведет к проблемам.

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Четвертый лунный день подойдет для переговоров, ведь вы сможете показать свои лучшие качества дипломата. Хорошо идут торговые операции, разнообразные сделки и закрепления договоренностей.

В принятии решений рекомендуем воздержаться от поверхностных суждений. 

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