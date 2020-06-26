Лунный календарь: гороскоп на 26 июня 2020 для каждого знака Зодиака
26 июня 2020 00:20
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 26 июня 2020 для всех знаков Зодиака
Земной Спутник окажется в созвездии Девы в пятницу.
Период лунной Девы
создан для интенсивной интеллектуальной работы, поэтому не откладывайте самые важные дела на потом. Банковские операции проходят успешно, в сфере финансов проблем не возникает.
Плодотворно продвигается учеба и работа, направленная на самоусовершенствование.
Шестой лунный день считается одним из самых благоприятных. Многие люди начинают видеть свое будущее максимально четко, разделяя цели на первостепенные и побочные.
Возможно, Вселенная даст вам информацию, присматривайтесь к знакам и своим снам.