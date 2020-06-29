Лунный календарь: гороскоп на 29 июня 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 29 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Луна останется в созвездии Весов.

Период лунных Весов подходит для активного налаживания связей. Можно завязывать новые знакомства, принимать у себя гостей и предлагать партнерам по бизнесу свои идеи. Лучшее время для работы, связанной с улучшением окружающего пространства.

Художники могут почувствовать прилив вдохновения, пользуйтесь возможностью!

Восьмой лунный день подойдет для осуществления любых замыслов. Сегодня очень важно начать проект, даже если над ним предстоит глобальная работа. Луна поможет вам, даст импульс, который в дальнейшем облегчит работу.

Удачный день для командировки или путешествия.