Лунный календарь: гороскоп на 29 июня 2020 для каждого знака Зодиака

29 июня 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 29 июня 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 29 июня 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна останется в созвездии Весов.

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Период лунных Весов подходит для активного налаживания связей. Можно завязывать новые знакомства, принимать у себя гостей и предлагать партнерам по бизнесу свои идеи. Лучшее время для работы, связанной с улучшением окружающего пространства. 

Художники могут почувствовать прилив вдохновения, пользуйтесь возможностью! 

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Восьмой лунный день подойдет для осуществления любых замыслов. Сегодня очень важно начать проект, даже если над ним предстоит глобальная работа. Луна поможет вам, даст импульс, который в дальнейшем облегчит работу.

Удачный день для командировки или путешествия. 

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