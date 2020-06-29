Лунный календарь: гороскоп на 29 июня 2020 для каждого знака Зодиака
29 июня 2020 00:20
Лунный гороскоп на 29 июня 2020 для всех знаков Зодиака
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Луна останется в созвездии Весов.
лунных Весов подходит для активного налаживания связей. Можно завязывать новые знакомства, принимать у себя гостей и предлагать партнерам по бизнесу свои идеи. Лучшее время для работы, связанной с улучшением окружающего пространства.
Художники могут почувствовать прилив вдохновения, пользуйтесь возможностью!
Удачный день для командировки или путешествия.