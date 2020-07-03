Лунный календарь: гороскоп на 3 июля 2020 для каждого знака Зодиака
3 июля 2020 00:20
Лунный гороскоп на 3 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли останется в созвездии Стрельца.
лунного Стрельца помогает вам решать любые бюрократические вопросы. Отлично подходит пятница и для командировок или путешествий. Независимо от цели вашей поездки, она принесет позитивные эмоции.
Не стоит проводить операции, связанные с землей или строительством.
Посвятите день помощи людям, которые заслуживают вашей поддержки.