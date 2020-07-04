Лунный календарь: гороскоп на 4 июля 2020 для каждого знака Зодиака

4 июля 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 4 июля 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 4 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли перейдет в созвездие Козерога.

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Период лунного Козерога считается не самым удачным временем для обращения к государственным органам и представителям властных структур. Осторожнее с деньгами, есть риск столкнуться с реальными убытками. 

Переживать не придется людям, чья работа связана с недвижимостью и организацией различных мероприятий.  

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Двенадцать первый лунный день астрологи называют благоприятным для новых начинаний. Не бойтесь озвучивать свои предложения, даже достаточно рискованные. Вас обязательно послушают и услышат.

Главное, справедливо оценивать свои силы самостоятельно. 

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