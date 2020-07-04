Лунный календарь: гороскоп на 4 июля 2020 для каждого знака Зодиака
4 июля 2020 00:20
Лунный гороскоп на 4 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли перейдет в созвездие Козерога.
лунного Козерога считается не самым удачным временем для обращения к государственным органам и представителям властных структур. Осторожнее с деньгами, есть риск столкнуться с реальными убытками.
Переживать не придется людям, чья работа связана с недвижимостью и организацией различных мероприятий.
Главное, справедливо оценивать свои силы самостоятельно.