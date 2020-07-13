Лунный календарь: гороскоп на 13 июля 2020 для каждого знака Зодиака

13 июля 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 13 июля 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 13 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли продолжает находиться в созвездии Овна.

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Период лунного Овна астрологи называют очень опасным для бизнесменов и предпринимателей. Отложите дела, требующие точности, продуманности и вдумчивого подхода. Излишек энергии направьте в спорт и физическую активность.

Вероятность деловой конфронтации возрастает, предупреждают специалисты. 

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Двадцать второй лунный день считается хорошим периодом для переосмысления прошлого опыта. Вы сможете построить реальные планы на будущее, понять, какие цели являются для вас первостепенными.

Общение с коллегами пройдет в позитивном ключе. 

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