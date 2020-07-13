Лунный календарь: гороскоп на 13 июля 2020 для каждого знака Зодиака
13 июля 2020 00:10
Лунный гороскоп на 13 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли продолжает находиться в созвездии Овна.
лунного Овна астрологи называют очень опасным для бизнесменов и предпринимателей. Отложите дела, требующие точности, продуманности и вдумчивого подхода. Излишек энергии направьте в спорт и физическую активность.
Вероятность деловой конфронтации возрастает, предупреждают специалисты.
Общение с коллегами пройдет в позитивном ключе.