Лунный календарь: гороскоп на 17 июля 2020 для каждого знака Зодиака

17 июля 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 17 июля 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 17 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Луна переходит в созвездие знака Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов подойдет для быстрых дел, на которые вы не потратите много времени. Концентрироваться на чем-то одном несколько часов подряд будет утомительно, можно заниматься интеллектуальной деятельностью. 

Вы примете правильные решения даже в тех случаях, когда вам не предоставят возможность подумать. 

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Двадцать шестой лунный день считается сложным и даже критическим. Важнее всего держать себя в руках и не заниматься активной деятельностью в важных для вас областях. Старайтесь сохранять все жизненные силы.

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