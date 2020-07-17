Лунный календарь: гороскоп на 17 июля 2020 для каждого знака Зодиака
17 июля 2020 00:10
Лунный гороскоп на 17 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Луна переходит в созвездие знака Зодиака Близнецы.
лунных Близнецов подойдет для быстрых дел, на которые вы не потратите много времени. Концентрироваться на чем-то одном несколько часов подряд будет утомительно, можно заниматься интеллектуальной деятельностью.
Вы примете правильные решения даже в тех случаях, когда вам не предоставят возможность подумать.