Лунный календарь: гороскоп на 17 июля 2020 для каждого знака Зодиака

Лунный гороскоп на 17 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Луна переходит в созвездие знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов подойдет для быстрых дел, на которые вы не потратите много времени. Концентрироваться на чем-то одном несколько часов подряд будет утомительно, можно заниматься интеллектуальной деятельностью.

Вы примете правильные решения даже в тех случаях, когда вам не предоставят возможность подумать.

Двадцать шестой лунный день считается сложным и даже критическим. Важнее всего держать себя в руках и не заниматься активной деятельностью в важных для вас областях. Старайтесь сохранять все жизненные силы.