Лунный календарь: гороскоп на 18 июля 2020 для каждого знака Зодиака

18 июля 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 18 июля 2020 для каждого знака Зодиака
Лунный гороскоп на 18 июля 2020 для всех знаков Зодиака

Луна остается в созвездии Близнецов.

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Период лунных Близнецов подстегивает вас делать больше, все успевать и выбирать самые верные пути для достижения успеха. Не сомневайтесь в себе, можете принимать решения, используя подсказки интуиции. 

Могут возникать проблемы с монотонными занятиями из-за желания переключиться на что-то другое.  

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Двадцать седьмой лунный день астрологи называют сложным. Дела, которые вы начнете сегодня, будут идти медленно. Лучше займитесь решением текущих проблем, а также уделите время себе и анализу настоящего.

Вы сможете взглянуть на привычные вещи по-другому. 

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