Лунный календарь: гороскоп на 18 июля 2020 для каждого знака Зодиака
18 июля 2020 00:10
Лунный гороскоп на 18 июля 2020 для всех знаков Зодиака
Луна остается в созвездии Близнецов.
лунных Близнецов подстегивает вас делать больше, все успевать и выбирать самые верные пути для достижения успеха. Не сомневайтесь в себе, можете принимать решения, используя подсказки интуиции.
Могут возникать проблемы с монотонными занятиями из-за желания переключиться на что-то другое.
Вы сможете взглянуть на привычные вещи по-другому.